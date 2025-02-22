酸中央「沒收」學童鮮奶　蔣萬安自籌1.84億4月起每周發鮮奶

▲台北市長蔣萬安自籌財源，重新推動班班有鮮乳政策。（圖／北市教育局提供）



記者陳家祥／台北報導

中央去年推動班班有鮮乳政策僅一學期就喊卡，長期關注此議題的北市議員闕枚莎建議北市府，可與新北、基隆、桃園等市共同向中央爭取補助經費續辦此政策。對此，北市府今表示，市長蔣萬安去年底出席行政院會力爭政策延續但沒被採納，因此決定由教育局自籌財源、1年1.84億，在4月時推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案，要將中央收走的鮮奶「還給孩子」。

闕枚莎日前透過書面質詢建議，市府可建立完善的「數位鮮乳兌換卷」機制，應確保兌換過程簡便流暢，避免家長與學童的不便。另外，也要研議推動跨縣市合作，與新北、基隆、桃園等市的教育局進行討論，共同向中央爭取補助經費盡速到位。同時也建議市府設置專案小組，定期收集家長、學童及學校的回饋意見。

北市府表示，蔣市長非常重視北市孩子營養問題，親自召開多次會議，並參考日本1950年代開始的相關政策對孩子身高有顯著助益，確立「讓孩子喝鮮奶是百年大計」的政策。經多次召開跨局處會議研議，期能一改以往中央政策缺乏配套、「牛乳一送來學校就像防空警報」的困境。

北市府指出，蔣市長也多次親自與多家通路業者深度洽談、確定包含冷鏈通路、鮮奶兌換券、超商溝通等都已準備到位。北市也率先全國研究出以數位學生證在超商領取、實現生生有鮮乳的辦法。

教育局說明，「生生喝鮮乳」乳品專案預計今年4月起實施，補助對象為全市國小及幼兒園學生，於學期期間每週提供1瓶乳品（不含寒暑假），共計約18.4萬人受惠。

兌換方式採數位學生證靠卡兌換，可持數位學生證至合作通路商（如便利商店）靠卡兌換乳品，並可依飲用需求選擇通路商提供的乳品，如鮮乳或豆漿，確保乳糖不耐症學童亦能獲得適當的營養補充。

教育局表示，本專案預計每學年提供40週，每瓶補助單價25元，每年總經費約需1.84億。本專案目前委託仁愛國小刻正辦理採購招標作業，系統標及商品標預計最遲114年3月中旬決標，後續進行系統介接及測試，預定4月上路讓學童兌換乳品。

市府表示，為了讓孩子成長發育更高、更壯，即使中央喊卡，市府率全國之先，要將中央收走的鮮奶「還給孩子」。