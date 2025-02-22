　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美國缺席G20外長會　王毅提3建議：大國應推動全球經濟治理改革

▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨21日在約翰尼斯堡繼續出席二十國集團（G20）外長會。王毅結合峰會「團結、平等、可持續」主題，就G20下個階段合作目標提出三點中方建議。首先就強調，「堅持求同存異，不搞分裂對立，反對集團對抗」，並且指出大國應該發揮表率作用，推動全球經濟治理體系的改革。

中共中央政治局委員、外交部長王毅從12日起接連訪問英國、愛爾蘭並出席第61屆的德國慕尼黑安全會議、主持聯合國安理會高級別會議、出席二十國集團（G20）外長會，參訪行程遍及歐洲、北美和非洲三大洲。此次G20外長會是南非自2024年12月1日接任G20輪值主席國後，首次舉辦高級別會議。

▲▼王毅會見俄羅斯、南非外長 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲王毅於G20外長期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov） 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

不只中國大陸外長出席，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也參加本屆G20外長會議，兩人在南非進行會見。相較中俄兩國高調宣布重視G20外長會議，以及歐洲各國外長對於「烏克蘭問題」進行討論，但美國新國務卿盧比奧（ Marco Rubio）的缺席，成為外界關注的焦點。王毅也就峰會主題「團結、平等、可持續」，以G20下個階段合作目標提出中方三點建議。

王毅首先提出，要以團結築牢二十國集團合作之基。堅持求同存異、聚同化異，不搞分裂對立，反對集團對抗。大國應發揮表率作用，推動全球經濟治理體系改革，提升全球南方代表性和話語權。合力建設開放型世界經濟，共同反對單邊主義、保護主義，推動經濟全球化朝著更普惠包容的方向發展。

王毅進一步說，要以「平等」賦能二十國集團前行之路。堅持共商共建共享，視彼此夥伴而非對手，視彼此的發展為機遇而非挑戰。中方支持南非設立「人工智能」任務組，支持舉辦非洲人工智能全球峰會，歡迎各方來華出席2025年世界人工智能大會，歡迎更多國家和國際組織參與「開放科學國際合作倡議」。

王毅強調，要以「可持續發展」開闢二十國集團新前景。繼續將發展議題置於二十國集團議程優先位置，把多邊主義精神轉化為可持續發展的具體行動。中方支持減災、債務可持續性、公正能源轉型、關鍵礦產等優先領域合作，探討降低發展中國家融資成本，按照「共同行動、公平負擔」原則，幫助發展中國家減輕債務負擔。

▲▼王毅會見俄羅斯、南非外長 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲王毅會見南非外長拉莫拉 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

二十國集團（G20）外長會2月20日至21日在南非約翰尼斯堡舉行。應G20主席國南非外長拉莫拉邀請，王毅出席此次G20外長會。這是王毅自今年1月訪問非洲4國後，再次踏上非洲大陸。

陸媒《中青報》報導指出，中國社會科學院西亞非洲研究所經濟研究室主任楊寶榮表示，「G20是在當前全球面臨發展和變革的背景下，一個凝聚各方共識、推動合作與地區熱點問題解決的重要合作機制和平台。王毅此次赴南非出席G20外長會體現了中國對多邊合作的重視，具有深遠意義。」

上海師範大學非洲研究中心主任張忠祥教授則分析表示，「王毅時隔1個月再度訪非，參加G20外長會，表明瞭中國對多邊主義的倡導，旨在加強中非之間的合作，提升新興市場國家和發展中國家在國際上的影響力和話語權。」

另外，王毅赴南非參加G20外長會之前。據南非《每日獨行者》報導，南非國際關係與合作部已於今年1月致函台灣方面「駐南非代表處」，要求今年3月底前遷出首都，遭到我台灣外交部拒絕，並譴責此舉是「單方面違反協議內容」。

對此，楊寶榮分析說，南非此舉有利於中國和南非之間友好關係進一步深化。張忠祥也表示，南非此舉說明一個中國原則已深入人心，也契合中國和南非新時代全方位戰略合作夥伴關係的定位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賽前還熱賣！中華隊對戰西班牙「球迷搶0225的票」　現在已售
DeepSeek讓輝達蒸發19兆！　黃仁勳：大家都誤解了
妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面！　老闆夫崩潰
中華隊5：12敗給西班牙！　網見1巧合：分數完美複製
台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙！　WBC資格賽國籍認定寬鬆
獨／1瓶奶虐童父扮立委助理！　邀女師洗3人浴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國缺席G20外長會　王毅提3建議：大國應推動全球經濟治理改革

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

吉林妹花150元刺青　店家被判賠9.6萬...8次雷射治療需77萬

手撐屁股！消防員為救妹子「失手脫褲」　3個月後「結局神展開」

海基會批陸方交流「出爾反爾」　私下感謝「公開說受阻」

湖北「狗狗山」爆紅成新打卡景點　遊客直呼：動作像喝水超可愛

教育部不認對岸3大學學歷　海基會：支持！

陸考古發現1.25億年前「龍城熱河蠍」　長度達10公分...毒刺尾針較長

陸70歲老奶奶整日玩手機到凌晨　驗光驗不出...一測近視達2300度

陸劍橋碩士生當飼養員惹議　本人發聲：我想做跟動物相關的工作　

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

美國缺席G20外長會　王毅提3建議：大國應推動全球經濟治理改革

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

吉林妹花150元刺青　店家被判賠9.6萬...8次雷射治療需77萬

手撐屁股！消防員為救妹子「失手脫褲」　3個月後「結局神展開」

海基會批陸方交流「出爾反爾」　私下感謝「公開說受阻」

湖北「狗狗山」爆紅成新打卡景點　遊客直呼：動作像喝水超可愛

教育部不認對岸3大學學歷　海基會：支持！

陸考古發現1.25億年前「龍城熱河蠍」　長度達10公分...毒刺尾針較長

陸70歲老奶奶整日玩手機到凌晨　驗光驗不出...一測近視達2300度

陸劍橋碩士生當飼養員惹議　本人發聲：我想做跟動物相關的工作　

沙子宸先發力抗南非　運彩開盤看好中華隊

南非先發金恩曾兩度遭台灣重擊　高宇杰曾對決敲安

粉絲見面會？台大生「擠上1堂課」超狂一幕曝　上過讚爆：大神

賽前還熱賣！中華隊對戰西班牙「球迷搶0225的票」　現在已售完

為中華隊集氣！　新北加碼：全壘打買一送一、晉級運動中心免費

狂歡222貓之日！外送平台豪撒限定優惠碼　最高現省220元

批「匪媒賤嘴」侵犯個人隱私　曹興誠：紅衛兵手法讓大罷免更強大

UNIQLO春夏必買單品一次看！290元人氣迷你弧形包、C系列洋溢極簡風

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

快訊／國1彰化段火燒車！紙箱起火貨車剩鐵架　駕駛急逃命　　

我每天睡前只有2次機會^^射拖鞋精準關燈！

大陸熱門新聞

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

陸恢復兩岸共打通報　關鍵竟是「鹹粥嬤」

消防員為救妹子失手脫褲…超甜結局神展開

吉林妹花150元刺青　店家挨告...8次雷射治療須77萬

陸登山客失聯10天…靠「吃牙膏」得救

餐廳冷氣不是自家品牌！女董變臉要他當場下單

客人吃冬粉爆加「5匙辣椒」！老闆氣到報警

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

陸考古發現1.25億年前「龍城熱河蠍」 長度達10公分...毒刺尾針較長

陸「集成光量子芯片」新突破登《自然》 首實現「連續變量」量子糾纏

殘障廁所激戰啪啪聲響徹街頭　大媽出手霸氣絕殺

阿里巴巴啟動AI建設　股價飆10%

赴陸旅遊未經小兩會、陸客來卻需要　陸委會：陸方沒要求

陸70歲老奶奶整日玩手機到凌晨 驗光驗不出...一測近視達2300度

更多熱門

相關新聞

中烏外長會見談「烏克蘭危機」　

中烏外長會見談「烏克蘭危機」　

中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長瑟比加。談及烏克蘭危機，王毅重申中方立場「始終為和平奔走、為促談努力」，將繼續以此為遵循，為政治解決危機、實現和平發揮建設性作用。

王毅：樂見美俄達成談和共識

王毅：樂見美俄達成談和共識

王毅訪英　學者：中英關係改善對歐有示範作用

王毅訪英　學者：中英關係改善對歐有示範作用

王毅狂用古文回外媒　建議找DeepSeek翻譯

王毅狂用古文回外媒　建議找DeepSeek翻譯

王毅：若美方執意打壓　我們奉陪到底

王毅：若美方執意打壓　我們奉陪到底

關鍵字：

G20外長會王毅

讀者迴響

熱門新聞

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

世新販賣機讓一票女大生羨慕：想轉學

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

宋羽葤公開對質小優音檔！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

台灣第一女優登外媒！　「收入驚人」讓家人也想拍

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面