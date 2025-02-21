運動會拿4座MVP！他喊「坤達才是逃兵大王」　網曝真相：合法合理

▲網友點名坤達逃兵。（圖／記者孟育民攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人王大陸日前因逃兵役遭逮，被依妨害兵役治罪條例移送新北地檢署複訊，經檢察官複訊後諭令以新台幣15萬元交保，引發社會關注。就有網友指出，坤達才是閃兵天王，不能當兵，運動方面的表現卻超級出色，還在木曜運動會上拿過4座MVP。對此，網友解釋，坤達是因為氣胸所以免疫，「合理又合法」。

有網友在Dcard發文，「坤達才是閃兵天王嗎？」不能當兵，卻可以在運動會上飛來飛去，甚至還蟬聯四屆獲選MVP，「這是合理的嗎？」

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貼文曝光，網友解釋，坤達是因為氣胸所以免疫，「他就氣胸開過刀啊。」、「當時氣胸不能當兵，有可能經過治療已經好很多了呀，但是如果復發在軍中請問是誰要負責？所以規則就在那裡就是達標了呀」、「他那個時候氣胸開刀甚至還上新聞欸」、「氣胸不代表不能運動，但國防部不想要承擔這個風險」。

網友指出，「合法免役就是免役，不要用騙的就好」、「人家當初有合理又合法的理由不用當兵就好了啊，你管人家」、「就像是一個肥胖過胖，取得免役資格的人，幾年後瘦下來瘦成普通，也不用再當兵了啊，至少人家完全合法」、「我同學他田徑隊的也免疫，因為心臟有問題，體檢的時候他跟醫生說他想當兵，醫生還不讓他當，快笑死」。

據了解，坤達在2005年11月因自發性氣胸急性發作，胸悶呼吸困難，緊急送醫開刀進加護病房，之後豁免兵役。

▼坤達拿下4座MVP。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

