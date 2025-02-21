廚房海綿「細菌量和糞便差不多」　專家建議換1物！

▲廚房海綿潮濕，成了細菌滋生場所。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一般人習慣用海綿菜瓜布洗碗，但國外研究指出，海綿是細菌的天堂，它們溫暖、潮濕，並且充滿營養豐富的食物碎屑，可供微生物享用，專家發現，海綿裡的細菌數量多到與人體糞便裡的一樣。

根據《BBC》報導，德國富特旺根大學微生物學家馬庫斯·埃格特（Markus Egert）先前發表了有關使用過的廚房海綿細菌微生物組的新數據。他在這些海綿中發現了多達362種微生物，「這個數量非常大，與人類糞便樣本中發現的細菌數量相似。」

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埃格特表示，海綿上佈滿了孔洞，每個孔洞都為微生物群落提供了一個棲息的生態位。因為對於微生物來說，海綿內部有許多不同的結構或生態位，有些細菌喜歡獨自生長，而有些細菌則需要其他細菌的陪伴。但這並不一定意味著會對我們的健康造成威脅。

埃格特在海綿上發現，最常見的10種細菌中，有5種與已知會導致免疫系統受損人群感染的細菌密切相關。用微波爐加熱或用熱肥皂水沖洗也無濟於事，雖然可以消滅一些細菌，但卻讓其他更具抵抗力的菌株得以繁殖。

慶幸的是，埃格特在海綿中發現的細菌，並非大腸桿菌、沙門氏菌和彎曲桿菌，所以不會導致食物中毒或嚴重疾病。埃格特說：「我們只發現了潛在的致病細菌，這些細菌對於免疫系統較弱的人、老年人或兒童來說可能是危險的。通常對於健康的人來說，廚房海綿裡的細菌是無害的。」

另外，美國食品安全教授珍妮佛·奎蘭（Jennifer Quinlan）和同事們從費城的家庭中收集了100個廚房海綿，發現海綿中只有1至2%含有與人類食物中毒有關的細菌。

雖然海綿中生長的細菌通常無害，但如果出現沙門氏菌等危險細菌，海綿的結構就會使其成為這種病原體生長的理想場所。

研究人員將沙門氏菌引入廚房海綿時，發現沙門氏菌蓬勃發展，但將沙門氏菌轉移至刷子上時，沙門氏菌就死亡了，顯然刷子在使用後通常保持乾燥，從而殺死沙門氏菌，而海綿如果每天使用，則仍然會保持內部潮濕。

奎蘭建議，理想情況下應該每周更換一次海綿，或是將海綿放進微波爐加熱一分鐘，直到看到蒸氣冒出，也可以放入洗碗機清潔，比將海綿浸泡在漂白劑中更有效。

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