千金賞勇夫！台灣羊肉爐知名品牌紅布條　登上印度巴度爾火山

▲參加者在印度巴度爾火山拉起「雅方」紅布條。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

重賞之下必有勇夫！國內一家知名羊肉爐調理包廠商為了「正名」，要和美妝品牌切割，日前發起英雄帖，廣徵爬百岳高手，贊助一千元，請好手們幫忙雅方在山頂高舉正名紅布條，經過三個梯次，251人攻頂51座山岳，甚至還登上印度的巴度爾火山，也算是另類的台灣產品宣傳。

這家知名羊肉爐調理包廠商表示，長期以來品牌名稱經常被民眾混淆認錯，因此希望透過「正名運動」，讓更多人認識正確品牌名稱，才會發起「與百岳有約」活動，活動共有251人參與，成功攻頂51座百岳，包含台灣最高峰玉山、雪山、南二段，甚至到印尼的巴度爾火山都有布條的身影。

▲壽星與山友一起登上玉山前鋒，手捧蛋糕和羊肉爐一起度過50歲生日（圖／記者吳奕靖翻攝）。

三梯次活動圓滿落幕，有壽星特地報名參加，在50歲生日當天登上玉山前鋒，參與活動的民眾表示，看到活動宣傳，就號召同事一起參加，讓自己今年50歲生日很不一樣，和山友們一起攀登玉山前鋒，登山過程中不但有隨意杯羊肉爐可以吃，還可以拿到1000元登山補助金。活動獲得熱烈迴響，許多未能參加的山友直呼可惜，希望日後能夠持續舉辦，業者強調，未來將持續舉辦類似活動，鼓勵民眾在戶外運動中，也能享受美食帶來的溫暖。