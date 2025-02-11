後院出現毒蛇！捕蛇公司「一口氣抓102條」嚇壞　亂竄畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

澳洲野生物種豐富，當地居民對於家中出現各種動物並不感到驚訝，但沒想到有一名男子竟在院子裡發現102條有毒的「紅腹黑蛇」。

根據CNN報導，住在雪梨市郊霍斯利公園（Horsley Park）的史坦（David Stein） 的後院花圃發現好幾隻蛇，牠們藏在一堆覆蓋用的樹皮碎片裡，「當時我看到樹皮堆上有一堆蛇，整個人起了雞皮疙瘩，等我拿起手機準備拍照時，牠們已經鑽回樹皮裡了。」

▲澳洲男子在院子裡發現102條有毒的紅腹黑蛇。（圖／翻攝自FB／Reptile Relocation Sydney ）



史坦起初發現6條蛇，原本不以為意，但數天後發現這些蛇已經移到樹皮堆的另一邊，還分成了兩堆。他的妻子上網查詢後發現，母蛇生產前通常會聚集在一起，這意味著可能還有更多蛇即將出生，於是史坦趕緊聯繫捕蛇公司來處理。

雪梨爬蟲動物遷移公司（Reptile Relocation Sydney） 的人員挖開樹皮碎片後，總共找出了 102 條蛇，其中包括5條成蛇和97條剛出生的小蛇。這些蛇是紅腹黑蛇（Red-bellied black snake），屬於有毒蛇類，而母蛇通常會聚集在一起生產。

捕蛇公司負責人科雷瓦羅（Cory Kerewaro） 表示，很少有人親眼目睹這麼多條蛇同時出生，「這種場景幾乎沒有人見過，真的太詭異了。」更離奇的是，由於紅腹黑蛇屬於胎生，其中一條被捕獲的懷孕母蛇，在裝進捕蛇袋後竟又生出更多小蛇，他們花了大約3個小時，才將所有蛇移除。

科雷瓦羅表示，這些剛出生的蛇正準備開始四處爬行，散布到附近的社區，所幸史坦立刻通報，才能及時捕獲這些蛇，而這些蛇將會被釋放到國家公園中回歸大自然。