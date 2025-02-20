獨／越南KTV玩很大！老司機：嬌嗔1hr爽拿5千小費　還可廁所1打2

記者鄧木卿／台中報導

台中警方今天在在大里區破獲越南妹陪酒KTV，知情人士透露，遠渡重洋來台灣KTV陪酒賺錢的越南妹，為了快速掏空男客人口袋的錢，「沒有願不願意，只有敢不敢」，目前大里區的越南店，採套餐消費，2小時3名小姐作陪，4千5百元，1名老司機換了5千元百元鈔當小費，結果不到1小時，就在兩旁低胸、火辣女子的嬌嗔、磨蹭之下很快發掉了，老司機被撩撥得慾火難耐，只好再掏1千元帶2女進入廁所做「攝護腺保養」，2小時花了上萬元，消費直逼酒店。

▲▼台中大里的越南KTV，採套餐消費，越南妹敢玩更敢拿小費。（圖／民眾提供，下同）

有民眾po出一段抖音，包廂內酒桌上擺了一整排威士忌摻水的酒杯，酒杯下墊著2張百元鈔，公杯則是墊了千元鈔，只見2名越南妹以秒計算，一杯接著一杯喝，「喉嚨借過」，喝下酒，因為「酒杯下的鈔票就是你的」，2人為了搶錢，一度還相互搶杯子。

2名女子搶酒的氣氛太嗨，淫聲浪語，這麼好玩的畫面傳到警察局高層眼裡，高層要求「全台灣都知道，只有當地警察不知道」，轄區警方立即安排勤務前往臨檢，結果在廁所、密室揪出7名逾期居留、非法工作的比基尼越南妹。

老司機透露，目前消費採套餐方式，如果男客單獨前往，2小時4千5百元，3名小姐作陪，可轉檯，包廂至少留1人；若是2人，2小時5千5百元，4人坐檯，至少會留2人。

男客人把小費放桌上當大爺後，越南妹無所不用其極想要快速拿走，2人一陣攻防，女人盡褪衣裳，桌上大跳豔舞，男人被撩得起了反應，掏出5百元，強拉進廁所，「別急，3個人比較好玩」，再拉進1個女人，1打2，男人享盡齊人福，2打1，女人照顧同鄉人，燈一亮，男人買單走人，女人轉進隔壁包廂，同樣戲碼再來一次。

老司機透露，跑越南店的消費客群變化很大，剛有越南店時，收費低廉，遠低於酒店水準，大多是勞工階層的人去，隨著來台的越南妹愈來愈多，素質也愈來愈好，逐漸吸引酒店咖想要嚐鮮，最重要的是，在越南妹身上可以享受到酒店妹沒有的溫柔和乖順，如今，有能力去越南店的客群，已上升到中高階層，而越南妹也因為被寵壞，開始「傲驕」起來。