　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／越南KTV玩很大！老司機：嬌嗔1hr爽拿5千小費　還可廁所1打2

記者鄧木卿／台中報導

台中警方今天在在大里區破獲越南妹陪酒KTV，知情人士透露，遠渡重洋來台灣KTV陪酒賺錢的越南妹，為了快速掏空男客人口袋的錢，「沒有願不願意，只有敢不敢」，目前大里區的越南店，採套餐消費，2小時3名小姐作陪，4千5百元，1名老司機換了5千元百元鈔當小費，結果不到1小時，就在兩旁低胸、火辣女子的嬌嗔、磨蹭之下很快發掉了，老司機被撩撥得慾火難耐，只好再掏1千元帶2女進入廁所做「攝護腺保養」，2小時花了上萬元，消費直逼酒店。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中大里的越南KTV，採套餐消費，越南妹敢玩更敢拿小費。（圖／民眾提供，下同）

有民眾po出一段抖音，包廂內酒桌上擺了一整排威士忌摻水的酒杯，酒杯下墊著2張百元鈔，公杯則是墊了千元鈔，只見2名越南妹以秒計算，一杯接著一杯喝，「喉嚨借過」，喝下酒，因為「酒杯下的鈔票就是你的」，2人為了搶錢，一度還相互搶杯子。

2名女子搶酒的氣氛太嗨，淫聲浪語，這麼好玩的畫面傳到警察局高層眼裡，高層要求「全台灣都知道，只有當地警察不知道」，轄區警方立即安排勤務前往臨檢，結果在廁所、密室揪出7名逾期居留、非法工作的比基尼越南妹。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

老司機透露，目前消費採套餐方式，如果男客單獨前往，2小時4千5百元，3名小姐作陪，可轉檯，包廂至少留1人；若是2人，2小時5千5百元，4人坐檯，至少會留2人。

男客人把小費放桌上當大爺後，越南妹無所不用其極想要快速拿走，2人一陣攻防，女人盡褪衣裳，桌上大跳豔舞，男人被撩得起了反應，掏出5百元，強拉進廁所，「別急，3個人比較好玩」，再拉進1個女人，1打2，男人享盡齊人福，2打1，女人照顧同鄉人，燈一亮，男人買單走人，女人轉進隔壁包廂，同樣戲碼再來一次。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

老司機透露，跑越南店的消費客群變化很大，剛有越南店時，收費低廉，遠低於酒店水準，大多是勞工階層的人去，隨著來台的越南妹愈來愈多，素質也愈來愈好，逐漸吸引酒店咖想要嚐鮮，最重要的是，在越南妹身上可以享受到酒店妹沒有的溫柔和乖順，如今，有能力去越南店的客群，已上升到中高階層，而越南妹也因為被寵壞，開始「傲驕」起來。

▲▼台中大里的越南KTV，採套餐消費，越南妹敢玩更敢拿小費。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中大里的越南KTV，採套餐消費，越南妹敢玩更敢拿小費。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中大里的越南KTV，採套餐消費，越南妹敢玩更敢拿小費。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」
男星父親「樓梯間跌倒撞到頭」過世
快訊／汪小菲時隔9天再返台！
批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？
獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　長相曝光
快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失　挨罰720萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」

4艘中國海警船擾金門南方海域　巡防艇併航廣播驅離

批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？

全球洪門聯盟總會長母嵩壽過世...治喪委員名單曝　王金平列主委

不滿罷免案連署書造假　王定宇委託律師提告罷團

獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　分隊怒張貼「公告」

快訊／新北野柳驚見女浮屍！死亡多時已浮腫　身分待查

吸血套路曝光！話務機房詐財+放貸公司設局逼貸　士檢揪17黑手

獨／越南KTV玩很大！老司機：嬌嗔1hr爽拿5千小費　還可廁所1打2

獨／新光三越氣爆第8天！600萬貨品無法拿　廠商崩潰等著倒閉

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」

4艘中國海警船擾金門南方海域　巡防艇併航廣播驅離

批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？

全球洪門聯盟總會長母嵩壽過世...治喪委員名單曝　王金平列主委

不滿罷免案連署書造假　王定宇委託律師提告罷團

獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　分隊怒張貼「公告」

快訊／新北野柳驚見女浮屍！死亡多時已浮腫　身分待查

吸血套路曝光！話務機房詐財+放貸公司設局逼貸　士檢揪17黑手

獨／越南KTV玩很大！老司機：嬌嗔1hr爽拿5千小費　還可廁所1打2

獨／新光三越氣爆第8天！600萬貨品無法拿　廠商崩潰等著倒閉

先探／市值型＋動能ETF　引領風潮

摔在洗碗機上「牛排刀插入身體」卡在脊椎　10歲童險癱瘓

首家「泰式吃到飽」店型　初泰PIKUL插旗板橋

先探／橫盤格局也有好投資

先探／無差別關稅戰

卜蜂去年每股賺6.55元　股利可望發出次高水準

雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」

千金賞勇夫！台灣羊肉爐知名品牌紅布條　登上印度巴度爾火山

4艘中國海警船擾金門南方海域　巡防艇併航廣播驅離

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

即／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

即／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持也被查

更多熱門

相關新聞

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

台中市大里區有多家以敢玩、敢拿小費的越南KTV，據傳警察局高層在抖音上看到有人PO出在包廂內和越南妹喝酒、玩遊戲的影片，直言「全台灣都知道，只有當地不知道」，霧峰警分局日前出動37名警力臨檢2家，陪酒小姐為規避查緝，有的躲廁所、有的藏隔間，最後查獲逾期居留、非法工作共7人，全依法送辦。

20萬現金票！騎士停紅燈撿起送派出所

20萬現金票！騎士停紅燈撿起送派出所

小5女童初四清晨幫阿嬤買熱湯　迷途3hrs挨罵

小5女童初四清晨幫阿嬤買熱湯　迷途3hrs挨罵

即／24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

即／24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

關鍵字：

越南KTV霧峰警

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

王偉忠長文悼念大S

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面