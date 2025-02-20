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賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

▲日月潭纜車站前發生火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲日月潭纜車站前發生火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

3名遊客今天開一輛賓士車一起前往日月潭纜車站，未料車輛輪胎居然冒煙、發生火燒車，所幸年約60歲駕駛和2名年約80歲乘客在熱心機警民眾協助下，都順利及時逃生；消防隊獲報後趕往現場，花費約半小時將火勢撲滅，化解一場虛驚。

南投縣消防局119指揮中心指出，今天上午10時6分接獲報案，得知日月潭纜車站發生車輛火災，馬上調派日月潭、魚池、日月潭睦鄰隊等分隊，共計5輛消防車、1輛救護車，警消小隊長吳承祐率同仁共6名、義消1名、役男1名，共計6車8名警義消、役男1名，警察也到達協助指揮交通。

▲日月潭纜車站前發生火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭纜車站前發生火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局指出，消防人員前往救火途中就看有濃煙竄出，所幸睦鄰隊人員周永發於案發5分鐘後就率先到達現場時，發現起火車輛冒著黑色濃煙，並控制火勢，日月潭分隊車組及魚池分隊車組於10點25分抵達救災現場時，車輛已無火苗，消防人員仍立即佈線搶救，並使用破壞器材開啟車輛引擎蓋，進行灌水降溫，至10點45分完成撲滅火勢，並無人員傷亡。

▲日月潭纜車站前發生火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，事故車輛進入纜車站售票亭時，警衛隨即眼尖發現車輛輪胎冒煙，立即協助2名約80歲乘客下車，並指揮駕駛靠邊停並下車查看，隨後使用滅火器進行滅火動作，才讓損失能降到最低，詳細起火原因仍待火調人員調查。

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