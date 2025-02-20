蘋果最便宜AI手機！iPhone 16e規格、售價、上市時間一次看

▲最新平價版蘋果手機「iPhone 16e」即將上市。（翻攝自Apple官網）

圖文鏡週刊

蘋果公司在台灣時間今（20日）凌晨公布最新款平價版智慧型手機，這次捨棄掉原本的系列名稱SE，而是加入去年9月推出的iPhone 16家族，命名為「iPhone 16e」，較SE 3大幅升級，號稱最平價的Apple AI手機，預計明（21日）開放訂購，28日正式發售，售價自2萬1,900元起。

iPhoneSE 3已是2022年的產品，近日外界原先以為蘋果要公開的是iPhone SE 4，不過這次他們將新機命名為「iPhone 16e」，加入去年上市的16家族，成為iPhone 16系列中價格最低的手機。蘋果執行長庫克表示，iPhone 16的相機操控功能升級、電池續航力持久，A18晶片性能強大，上市後成為全球最暢銷的智慧型手機，而今iPhone 16家族最後一位成員終於要和大家見面了。

發表會上介紹，iPhone 16e採用iOS 18，搭載最新一代Apple晶片A18，是為Apple Intelligence打造，可應用在例如將照片中的路人輕鬆修掉，或暢玩快節奏的手機遊戲，處理速度比SE 3快了40%；此外這次也搭載了首款蘋果的自製5G數據晶片C1，可提供快速穩定的5G網路連線。

▲除了A18晶片處理器，這次也搭載了蘋果首款自製5G數據晶片C1。（翻攝自Apple）

他們也特別介紹，iPhone 16e支援Apple Intelligence，「非常個人化，保護隱私程度領先業界，還可以與常用App互相整合」，包括在相片、文字輸入、信箱收發等都能應用

電池續航力大幅提升，最長可連續播放影片26小時；這次的相機主鏡頭雖然還是只有一顆，但畫素大幅提升，採4,800萬像素融合相機，二合一相機系統，有2倍望遠功能。

16e螢幕尺寸升級為6.1吋、從LCD換成OLED螢幕，採超Retina XDR顯示器，外觀拿掉home鍵和touch ID，改用瀏海螢幕搭配Face ID；螢幕正面以超瓷晶盾保護，機身則用堅固耐用的航太等級鋁金屬製成，同時靜音開關也改成動作按鈕，可自訂常用功能；16e也採用了USB-C連接孔、也支援無線充電。

▲iPhone 16e同樣只採單一主鏡頭，尺寸為6.1吋，提供黑白兩色可選。（翻攝自Apple）

根據台灣蘋果官網公布，台北時間2月21日晚上9點起開放預訂，28日開始發售，每人限購6部iPhone 16e。機身有白色、黑色可選，售價依照儲存容量不同而有區分，這次提供3種容量可選擇，128GB、256GB、512GB，價格分別為台幣2萬1,900元、2萬5,400元，及3萬2,400元。



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