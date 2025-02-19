藍罷綠委名冊又造假？　黃捷：向選委會求證「有大量字跡相似」

▲立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代來臨，國民黨以罷制罷，發起罷免民進黨立委，日前高雄綠委黃捷也達第一階段門檻。不過，黃捷指出，有選區民眾跑來服務處，拿著選委會寄給她的查詢單，生氣的說自己名字被冒名假簽名。黃捷表示，她向選委會求證，的確發現罷捷連署單「有大量字跡相似」的情況，「我會把手上證據保存，將到高雄地檢署告發罷免領銜人，涉偽造文書、不法取得個人資料、妨害罷免連署罪等，一併依法處理。」

黃捷說，這位被冒名的民眾，剛好是她雄女的學姊，她曾有過國民黨黨員身份，個資疑似被外洩給罷團，而向選委會求證後，的確發現罷捷連署單「有大量字跡相似」的情況，才會隨機查驗，也難怪，罷捷連署站根本沒擺幾天，就聲稱達標送件，原來是有國民黨「鼎力相助」？請問高雄國民黨黨部主委柯志恩是否提供名冊、在背後主導罷捷行動？有何居心？

黃捷批評，罷免若連基本的「民意正當性」都不足，還造成在地鄉親的恐慌與不便，這種行動只會讓人民唾棄。個資無故被冒假，對任何人都是嚴重的侵害。她作為民代，有責保護選民權益，也會和民意站在一起、遏止歪風。會把手上證據保存，將到高雄地檢署告發罷免領銜人，涉偽造文書、不法取得個人資料、妨害罷免連署罪等，一併依法處理。