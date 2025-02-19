原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

▲日前許多玩家徹夜排隊搶輝達顯卡RTX 5090。（圖／翻攝原價屋臉書）

記者葉國吏／綜合報導

輝達顯卡RTX5090、RTX5080大缺貨，不少玩家為了要取得依照店家規定組整台新電腦，不過有人爆料指出知名商家「原價屋」卻臨時加收錢，引發討論。

一名玩家在論壇「巴哈姆特」發文表示，他在原價屋下單組裝電腦並已支付86500元，但後來被告知顯卡漲價，需再加收6000元，否則只能退回顯卡款項，讓他氣得在網上發文，引發眾多網友熱議。

▲網友爆料在原價屋組裝電腦裝輝達顯卡被加收錢。（圖／翻攝巴哈姆特）

網友表示，他在本月7日原價屋下單了包含RTX5080顯卡的整機，並當場付清全款86500元。除了顯卡外，所有零件都已到貨，原價屋業務告知因顯卡漲價，需再支付6000元，否則只能退還顯卡款項，讓他感到非常不滿。

此事在巴哈姆特和PTT上引起了超過千名網友的討論，大家紛紛表示：「顯卡什麼時候也變成時價了」、「收了錢契約就成立了，這業務死定了」。許多網友認為這種行為不合理，甚至有人建議提告。

事件發酵後，原PO後來更新表示，原價屋已主動聯繫他，表示維持原價，讓他最終順利拿到等待已久的RTX5080顯卡。這場風波也讓原價屋的商譽受到考驗。