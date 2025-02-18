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羅東心衛中心驚魂！男持鋁棍闖入飆三字經　砸窗攻擊保全

▲▼宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，砸破6扇玻璃窗攻擊事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全、砸破玻璃窗事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東社區心理衛生中心今（18）日上午10時許，發生一起持鋁棍攻擊事件。一位服務中個案游姓中年男子因情緒不穩，持鋁棍欲進入中心，中心保全人員因要阻擋該男子進入破壞，遭對方持鋁棍攻擊，造成頭部與手部受輕傷，當下送醫治療無大礙。後在中心的社工及護理人員及警消人員協力合作下，已將男子護送至專責醫療院所接受醫療協助。

▲▼宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，砸破6扇玻璃窗攻擊事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

事件發生在今上午10時30分許，游姓男子手持鋁棍闖入心理衛生中心，一邊口出「三字經」叫罵，一邊猛敲大門。保全察覺男子曾在昨天來過，立即關閉大門，並由男社工出面安撫。不料，男子見大門打開後強行闖入，用鋁棍敲打保全頭部，導致保全頭部與手部受輕傷。

在一樓辦公室進行個案會談的女社工見狀，立即通知同事警戒並報警。男子繼續往內部直闖，邊走邊砸，雖然會議室玻璃門太厚無法打破，但他砸破了6扇窗戶玻璃。中心大多數是女員工，嚇得退到安全門外避護，直到男子情緒發洩完畢離開。

警方趕到現場後，男子看到警察立刻逃跑，並躲進附近廟宇，最終在住家附近被捕。經查，男子前科累累，近期即將入監服刑，疑似因情緒不穩及與心衛中心同仁電話中發生不愉快，遂在這兩天找人洩憤。警方已加強派員警巡護心衛中心，確保安全。

▲▼宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，砸破6扇玻璃窗攻擊事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭衛生局局長徐迺維表示，游男的行為雖然令人遺憾，但也反映出心理健康問題在社會中依然存在的沉默與無奈。在這次的事件中，社區心衛中心的工作人員，展現出極高的專業水準和敏捷應變能力。不僅在現場第一時間進行安撫與協助，還與警察和消防人員密切合作，確保現場同仁的安全。同時，這也展示了社區內在危機處理上的強大聯繫與凝聚力。

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