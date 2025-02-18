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「王大陸們」3年暴增116%！律師曝閃兵罰不大：但判刑後仍需入伍

▲▼ 。（圖／）

▲王大陸戴著喬登帽和黑框眼鏡及口罩遮住大半邊臉，臉還撇向一旁躲避鏡頭拍攝。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

33歲的藝人王大陸今(18)日驚傳涉嫌逃避兵役而遭逮捕、偵訊，依據《妨害兵役治罪條例》規定，捏造免疫或緩徵原因者，恐面臨5年以下有期徒刑，不過法院判決往往都只是罰錢了事，也導致「王大陸們」愈來愈多！就算是最嚴重的偽造病歷者，通常判4到5個月有期徒刑，待執行完畢後，若是36歲以下，須排隊入伍服役

根據《TVBS新聞網》引述專為軍公教人員權益保障的士德高法律事務所律師陳佳鴻表示，依《妨害兵役治罪條例》第4條，逃避兵役最重可處5年以下有期徒刑，不過實務判例上，大多是緩刑或易科罰金，最嚴重偽造病歷者，通常判4到5個月有期徒刑，待執行完畢後，若是36歲以下者，則須入伍服役。

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陳佳鴻還表示，按照《刑法》第80條，逃兵可保留20年追訴期，另照《兵役法》法令，男性國民年滿18歲，依法都要接受徵兵處理，身分上就屬於「役齡男子」，也就是「役男」，直到36歲才能完全除役，意指36歲以下逃兵須入伍服役，36歲以上則接受完罰則即可，不用當兵。

不過現行大多實務判例，其實法官都會給予緩刑、易科罰金，至於真的被認定很嚴重違反者，會判4個月到5個月有期徒刑，至於「閃兵集團」仲介若是犯罪行為屬實，會依《刑法》第30條幫助犯共同偵辦。

另據新北市政府主計處統計，2021到2023年被抓到的「閃兵」人數從43人增至93人，增幅高達116%，對此，《FTNN新聞網》引述民代看法，認為「閃兵激增」原因和軍隊負面觀感有關，而役政單位則認為主因是罰則「太仁慈了」。

報導引述新北市民政局兵役徵集科長吳麗玉說法，閃兵會暴增，除了是因為役期調回1年，再來就是罰則太輕，不少役男出境後因為獲得好工作或取得國外身分，等到超過徵兵年齡返台，案例中僅有1例被罰逾2百萬元，其餘僅繳納3到5萬元罰鍰。由於役政單位毫無干預空間，僅能透過司法機關獨立判決，因此，若要解決閃兵問題，恐怕只能從源頭修法提高刑責。

CTWANT  提醒您：未經判決確定，應推定為無罪。  

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