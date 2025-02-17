小小漁夫大驚奇　魚鱗變IQ凍及潮牌服

▲中華醫事科技大學攜手南大附小彩虹斑馬團隊，執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪台江生技、和明紡織及媽祖宮九塊厝生態園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學辦理國科會大眾科學教育，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子參訪台江生技、和明紡織及媽祖宮九塊厝生態園區，小學子認識虱目魚鱗的加值利用，並進行半日漁夫體驗，學童驚訝的說，沒想到虱目魚不只能吃，虱目魚鱗還能穿上身！

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中華醫大計畫主持人張福林副教授及校長孫逸民表示，虱目魚是台南沿海地區的重要經濟魚種，每年產量豐富，但魚鱗過去多被視為廢棄物。如今透過創新技術，把廢棄物轉變為高經濟價值的紡織品，為漁業創造更多商機，也符合循環經濟「化廢為寶」的理念，讓資源發揮最大效益。

近年來台江生技積極投入虱目魚研究，將虱目魚富含膠原蛋白的魚鱗，經過特殊萃取技術，製成高品質的膠原胜肽凍，學生戴岑紜說，聽到負責人顏榮宏說這是喝了會聰明的牛奶魚IQ凍，果真完全沒有魚腥味，還有淡淡的檸檬香，真是太特別了！

和明紡織透過奈米加工技術將虱目魚鱗轉變成環保纖維，為台灣漁業與紡織產業開創永續時尚發展。學生曾芊華說，用虱目魚鱗纖維製成的衣物，摸起來很光滑還有點光澤，聽說除臭功能一級棒，已迫不急待想跟家人推薦這先進的布料，夏天就不用擔心汗臭味了。

鹿耳門長期推動漁夫體驗的蔡春風，帶領學生在媽祖宮九塊厝生態園區體驗櫓魚栽、數魚苗、拉吊罾及手拋網教學，更穿著青蛙裝圍網捕魚，指導老師陳怡均表示，學生穿上遮私裙舉著三角網體驗櫓魚栽，也穿著青蛙裝走入魚塭，感受被冰涼的海水緊緊包覆的感覺，在在都讓學生印象深刻，透過半日漁夫的體驗拉近學生跟虱目魚的距離。