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「請乘十」討債集團超劣！抵押千萬房討4萬債　4萬潮鞋也搶走

▲▼市刑大暴力討債 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市刑大破獲暴力討債集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊接獲情資，發現黃姓犯嫌（26歲）以金主身分，出資雇用王姓男子（30歲）擔任二把手，負責集團收、放帳及管理、指揮成員，並與成員共9人，成立「請乘十集團」，進行高利貸放款、暴力討債，一名被害人只是借了4萬還不出利息，被押走後被迫抵押上千萬的房產，連腳上穿的市價近4萬元知名潮牌運動鞋，也被集團強行取走當成抵押品，行徑十分囂張。

▲▼市刑大暴力討債 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲市價近4萬元的潮牌球鞋也是抵押品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大指出，該集團如果發現被害人未按期繳納利息，集團成員動輒打電話以三字經辱罵、威脅，或到住處恐嚇、暴力討債，甚至強押被害人拍裸露影像，或強押至地政事務所辦理土地權狀抵押，更有阿姨借錢落跑，強迫外甥女簽本票還債等情，嚴重危害社會治安。

▲▼市刑大暴力討債 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市刑大破獲暴力討債集團，查扣地契、槍枝等證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組報請橋頭地檢署指揮，持橋頭地方法院核發的搜索票，於去年11月27日分別在高市鳥松、仁武、三民、新興、鳳山等區域執行拘提、搜索，一舉破獲、瓦解犯罪集團。

專案小組還查扣MP5衝鋒空氣槍1枝、藍波刀1把、叩客電話表18張、權利車讓渡書4份、球棒1枝、精品包4個、三級毒品愷他命、三級毒品咖啡包8包、贓款102萬元、地契18張(土地價值約2億元)、本票206張、手機41支、筆記型電腦1台、點鈔機1台、監視器一組(含鏡頭8支)、人頭卡612張。

▲▼市刑大暴力討債 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市刑大破獲暴力討債集團，查扣地契、槍枝等證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方發現，查扣證物中有一雙NIKE與知名潮牌聯名的「sacai × NIKE VAPOR WAFFLE "SESAME AND BLUE VOID"」球鞋，市價將近4萬元，經追查發現，被害人僅向集團借了4萬元還不出利息，不但被押走去抵押上千萬地契，集團成員發現被害人腳上穿著這雙潮鞋時，也強行取走拿去當抵押品，對於暴力集團竟然如此識貨，讓警方也感到嘖嘖稱奇，全案詢問後，依違反組織犯罪條例、刑法重利、妨害自由等罪移送地檢署偵辦。

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