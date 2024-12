烏干達爆神秘怪病！300女失控顫抖「像癱瘓」　病因暫時不明

▲烏干達爆發神秘怪病Dinga Dinga,患者感染後全身會不受控地顫抖。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏干達的本迪布焦地區(Bundibugyo )近日爆發神秘疾病Dinga Dinga,患者感染後會出現發燒、無法控制地全身顫抖等症狀,導致病患行動困難,感覺「像是癱瘓了一樣」。截至目前為止,當地已有約300人罹病,其中多數患者為女性,所幸暫時未傳出死亡病例。

據《每日郵報》報導,從網上流出的影片可見,這些染病的女性發病時,身體會不自覺地像跳舞一樣失控顫抖,而患者卡圖西姆(Katusiime)也分享自己患病的經歷,描述她在染上Dinga Dinga後,感覺自己非常虛弱,幾乎像是癱瘓一樣,還好她被送院治療後已逐漸康復。

New sickness storms schools

It's not a dance but an undiagnosed illness called dinga dinga.

Some cases were recently reported in Bundibuyo pic.twitter.com/mjMU3wiDIM