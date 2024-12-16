烏干達爆神秘怪病！300女失控顫抖「像癱瘓」　病因暫時不明

▲烏干達爆發神秘怪病Dinga Dinga，患者感染後全身會不受控地顫抖。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏干達的本迪布焦地區（Bundibugyo ）近日爆發神秘疾病Dinga Dinga，患者感染後會出現發燒、無法控制地全身顫抖等症狀，導致病患行動困難，感覺「像是癱瘓了一樣」。截至目前為止，當地已有約300人罹病，其中多數患者為女性，所幸暫時未傳出死亡病例。

據《每日郵報》報導，從網上流出的影片可見，這些染病的女性發病時，身體會不自覺地像跳舞一樣失控顫抖，而患者卡圖西姆（Katusiime）也分享自己患病的經歷，描述她在染上Dinga Dinga後，感覺自己非常虛弱，幾乎像是癱瘓一樣，還好她被送院治療後已逐漸康復。

“Mbu”



New sickness storms schools

It's not a dance but an undiagnosed illness called dinga dinga.

Some cases were recently reported in Bundibuyo pic.twitter.com/mjMU3wiDIM — TRAVEL SPECIALIST (@Uganda_Expozed) November 14, 2024

地區衛生官員克里斯托弗（Kiyita Christopher）透露，這種神秘怪病目前只發生於本迪布焦，鄰近地區都沒有記錄到類似病例，而當局也已將病毒樣本提交到烏干達衛生部進行分析。本迪布焦地區最早是在2023年首次接獲有關Dinga Dinga病例的通報，至今仍在健康實驗室進行調查。

儘管醫療專家現在還無法確定造成相關疾病的原因，但當地暫時還未出現Dinga Dinga引發的死亡病例。克里斯托弗指出，當局正嘗試以抗生素進行治療，患者通常可在一周內恢復健康。當地有不少患者嘗試服用草藥來緩解症狀，不過「沒有科學證據表明草藥可以治療這種疾病」，因此克里斯托弗呼籲民眾染病後盡快到當地醫療機構接受專業治療。