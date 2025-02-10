奶奶喂「蜂蜜水」導致金孫中毒　醫警告：嬰兒不宜食用



▲１歲以下嬰兒不宜食用蜂蜜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大多數爺爺奶奶都很疼惜孫輩，但用錯方法可能會鬧出人命！大陸河南一名才出生52天的嬰兒，疑似因食物中毒被送進兒童加護病房，至今未好轉，情況十分危急。醫師檢查出嬰兒可能是肉毒桿菌中毒，追問下才得知，奶奶天天餵食蜂蜜水。原來蜂蜜內含有肉毒桿菌芽孢，1歲以下嬰兒腸道脆弱，不宜食用。

據陸媒《大江網》報導，河南省兒童醫院近日接診一名才出生52天的嬰兒，他無明顯誘因卻出現嚴重腹脹，在當地治療未見狀況好轉，反而又出現呼吸困難、瞳孔對光反射消失，情況十分危急。而經過會診後，醫師們一致懷疑嬰兒各種不適症狀為肉毒桿菌食物中毒。

不過醫師們很納悶，未滿2個月大的嬰兒怎麽會食物中毒，在追問嬰兒家屬後，才知道嬰兒的奶奶在給他喝水時，擔心水沒有味道，於是加入蜂蜜，讓嬰兒天天喝下蜂蜜水。醫師才說明，蜜蜂在釀造、運輸和儲存過程中可能受到肉毒桿菌污染所致。

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而成年人的腸道擁有強大的免疫和防禦系統，能消滅肉毒桿菌及其芽孢，但小於1歲的嬰兒腸道十分脆弱，抵抗病菌能力差，吃進去的肉毒桿菌易在腸道中繁殖和分泌毒素，從而引起食物中毒，嚴重者恐有生命危險。

最後醫師也提醒，1歲以下嬰兒不宜食用蜂蜜，蜂蜜中可能含有肉毒桿菌芽孢，高溫加熱也難以完全殺滅；呼籲家長選擇嬰兒食物時，應遵循科學餵養原則，避免不當飲食引發健康問題。