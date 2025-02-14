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士林警強勢掃黑意外查獲爆裂物　毒蟲急喊：朋友蛋頭寄放的

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警方掃黑查獲土製爆裂物、開山刀等，並逮補3人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警察局士林分局於本月13日展開「靖城掃黑」專案，針對幫派活動據點、經營場所及重要路段進行擴大臨檢與專案搜索，展現強力執法決心。行動首日即查獲土製爆裂物、開山刀，並偵辦毒品案件1件1人、詐欺案件2件2人，展現警方打擊幫派犯罪的強勢作為。

近期多起社會案件涉及幫派成員，引發關注，士林分局為防範不法組織藉公開活動壯大聲勢，已主動約制相關人員，明令不得於活動中明示或暗示幫派身份，並強調「不動員、不串聯、不以幫派名義參與」的原則。此外，將持續蒐報幫派組合動員情形，即時採取約制措施，嚴防幫派分子聚眾滋事。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分局掃黑行動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方於新北中和區查獲的土製爆裂物，為34歲王姓男子持有，王嫌有詐欺等前科，遭查獲時辯稱「爆裂物是朋友蛋頭寄放的」，企圖撇清關係，警方不排除王男與幫派組織有所關聯，已將相關物證送交鑑定，並進一步追查「蛋頭」的身份與下落，以釐清是否涉及幫派犯罪。

士林分局長陳瑞基強調，將持續配合警政署全國掃黑行動，全面防制幫派公開集結，並提醒若違反《組織犯罪防制條例》第3條第4項「犯罪組織聚集不解散罪」，在公開場所3人以上聚集且穿著幫派服飾、持幫派旗幟或有其他象徵行為者，警方將依法偵辦，決不容許幫派勢力猖獗。

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