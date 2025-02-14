聞到瓦斯味「網瘋傳6點提醒」是真的？消防署列出處理外洩4步驟

▲近日網路上流傳「6點提醒」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆，網路上，有不少人分享「聞到瓦斯味道時6點提醒」。對此，消防署表示，瓦斯外洩時，確實不應開關任何電器，至於「打開冰箱」的部分則要特別留意，「不要為了怕壓縮機啟動而刻意拔掉冰箱插頭，因為拔插頭也有可能產生火花，會更危險」。

近日網路社群平台流傳一則訊息，內容如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中新光三越氣爆的情況

再叮嚀一次瓦斯氣爆

希望各位不管開店還是當員工，一旦聞到瓦斯的味道，冷靜處置

瓦斯漏氣 正確處理方法

一對夫妻在附近的一家餐館吃飯後，午後時分回家，在屋內聞到瓦斯味。男人很快想到廚房，發現氣味更濃。潛意識推動他打開燈，廚房立刻爆炸，丈夫立即死亡，妻子送到重症監護室（仍然試圖從90%的燒傷恢復）。

這意味著瓦斯氣體爆炸甚至比炸彈還要強。



從這個令人震驚的事件中吸取的教訓是：

當你聞到瓦斯的味道時，

1.不要開燈。

2.只要平靜的打開所有的門窗，這樣就不會產生火花。

3.然後關閉瓦斯管開關。

4.不要開燈，直到瓦斯的氣味完全消失。

5.如果你聞到瓦斯味，也不要打開冰箱，因為它也會引起爆炸。

6.不要馬上打開抽油煙機，因為它帶電，只需緩慢的打開窗戶即可。

不要單獨閱讀這封信，盡可能多分享，也許會幫助大家避免危險。謝謝！

台灣事實查核中心對此向內政部消防署危險物品管理組高壓氣體科求證。消防署表示，傳言提到的「不要開燈，直到瓦斯氣味完全消失」、「平靜打開所有門窗以免產生火花」、「關閉瓦斯管開關」、「不要打開冰箱及抽油煙機」，基本上都是正確的，因為當氣體蓄積到一定濃度，開關電器若產生火花，就有引爆的可能。

消防署接著指出，處理瓦斯外洩的4個步驟：

禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花。

關：關閉瓦斯桶開關閥。

推：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。

離：離開現場到戶外，如果瓦斯大量洩漏快打119報案。

不過，若遇到瓦斯外洩，又不知開關在哪，或窗戶無法開啟時，消防署則建議民眾立即離開現場，並撥打119。

至於傳言中的「不要打開冰箱」，消防署研判，可能是擔心冰箱壓縮機運轉瞬間產生火花，但實際上，不管是否開啟冰箱門，壓縮機都會運轉，其實很難預防。因此，消防署也提醒，「不要為了怕冰箱壓縮機啟動而刻意拔掉冰箱插頭，因為拔插頭也有可能產生火花，會更危險」。

最後，傳言中提到的「夫婦回家開燈引發廚房爆炸」的事件，早在2019年就有流傳，不過事件並非發生在台灣，原文其實是英文。