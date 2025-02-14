新光三越氣爆！2歲女童腦部重創　醫：這兩天是關鍵期

▲新光三越氣爆，中國醫大兒童醫院副院長周宜卿說明傷況，左為神經外科主任鄭宇凱。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中新光三越13日上午發生氣爆造成4死37傷，疑似因為12樓樓層改裝施工不慎釀禍。其中一名澳門籍2歲女童隨著家人到台中旅遊，遭到氣爆波及、頭部重創，目前在中國醫大兒童醫院搶救中。中國醫大今(14日)說明女童傷況，表示女童經過開顱手術後雖然目前生命徵象暫時穩定，但傷勢非常嚴重，昏迷指數只有3分，這兩天將會是關鍵期。

中國醫大兒童醫院副院長周宜卿醫師表示，女童昨第一時間緊急送中港澄清，後轉送到中國醫大兒童醫院搶救，昨天到院時已經重度昏迷，加護病房專科醫師立及處置，進行手術治療後轉送加護病房。

中國醫大兒童醫院神經外科主任鄭宇凱醫師說明，女童到院時頭部有嚴重外傷、腦部腫脹，因此緊急進行手術，術後送加護病房觀察，生命徵象暫時穩定，但腦傷嚴重，還在搶救中。鄭宇凱表示，女童有腦出血、嚴重腦傷，需要緊急進行手術，目前持續在加護病房觀察，因為有用藥、讓女童好好休息，因此目前昏迷指數3分，現情況仍不穩定，雖然手術進行順利，但要持續治療，嚴重腦傷治療的時間會很長，不是單純2、3天，沒有一定的時間，最危險就是腦部持續腫脹、缺氧，這兩天將會是最重要的關鍵期。

中國醫大附醫主任秘書陳韋成醫師說，昨天中國醫大共有11名傷者，其中10位是自行前來，大多主訴外傷、胸悶，經緊急處理完後狀況穩定，均已先行返家，但其中一位2歲小朋友，腦部有損傷、昏迷不醒，情況相當嚴重，經緊急手術治療後，目前在加護病房，持續搶救中。

▼中國醫大附醫主任秘書陳韋成醫師。（圖／記者游瓊華攝）