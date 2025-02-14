在14樓上廁所「氣爆瞬間一片黑暗」碎屑砸下　她嚇：腳邊跑邊抖

▲原PO至今仍心有餘悸。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

台中市西屯區新光三越百貨公司發生嚴重爆炸事件，造成多人傷亡，驚悚意外震撼全台，一名網友表示，當時正在14樓上廁所，爆炸的瞬間樓層大晃動，電燈、天花板碎屑砸下來，瞬間一片黑暗，從14樓快速跑下樓梯的，粉塵讓她喘不過氣，成功逃離後仍心有餘悸。

網友@yun0918nnn在Threads發文，當時正在14樓上廁所，氣爆發生時，一聲巨響伴隨著整棟建築物晃動，以為是地震，隨後，電燈和天花板的碎屑紛紛掉落，整個樓層陷入一片黑暗和混亂，老公跑進廁所，迅速帶她逃離現場，整個樓層彌漫著粉塵，能見度極低，地上滿滿的散落物。

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她透露，「14樓跑下樓梯的過程，那些粉塵讓人喘不過氣，老公目睹整個爆炸過程，手扶梯在他面前爆炸，他轉身第一件事衝進廁所關心我」。離開大樓後，看到有民眾開車離開，他們才回到地下室把車開走；目前她跟老公都平安，但當下的震撼，和逃生過程中的恐懼，仍讓她心有餘悸，「腳真的會抖」。

貼文曝光，網友建議他們到醫院檢查，「建議你們之後去醫院檢查！吸入粉塵對肺所造成的傷害不是開玩笑的」、「幸好你們順利逃生沒事」、「老公好暖，一路都在提醒，感覺他真的擔心你們安危，這回到家可能才會情緒反應，要注意回家可能大哭或惡夢」、「竟然連14樓都被炸到這威力到底多大」。

本文獲網友@yun0918nnn 授權轉載。

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