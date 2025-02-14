高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

▲高雄骨科醫吳明峯。（圖／翻攝中正脊椎骨科醫院網站）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市知名骨科醫師、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，12日傳出身體不適送醫急救無效不治，令昔日的雄中同學相當感慨。

根據《聯合報》報導，吳明峯畢業於國立陽明醫學大學醫學系，在骨科醫界頗具聲望。不過上週六因身體不適住院，由於當時正值流感高峰期，病情急轉直下。

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本周三下午急救無效後，家屬忍痛同意拔管離世。消息傳出也讓許多認識吳明峯的友人感到相當難過，也有感慨他過勞成疾，最終猝逝。