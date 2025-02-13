新光三越氣爆就醫增至33人　衛福部：分送8院「5人住加護」

▲台中新光三越發生氣爆事件，多人受傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中新光三越今（13）日上午發生氣爆，根據衛福部今晚最新統計，共有33名傷患分送台中8家醫院。衛福部表示，已經同步聯繫台中市社會局，社會局啟動關懷服務措施，並請公所發放每位死者及傷者慰助金新臺幣1萬元，協助家屬度過難關。

衛福部晚間6時最新統計，目前就醫傷患共33人，檢傷一級7人、二級8人、三級14人、四級4人，分送醫院包含林新醫院、台中榮總、中國附醫、澄清醫院、中山醫院、童綜合、台中慈濟、長安醫院等8院。目前動向留觀3名、一般病房8名，加護病房5名，OHCA3名、出院14名。

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衛福部晚間表示，已於第一時間聯繫台中衛生局，衛生局已經啟動重大災害機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC）積極協調醫療資源，必要時啟動轉診機制。

社政方面，衛福部同步聯繫台中社會局，社會局已啟動人道關懷服務措施，通知所轄家庭福利服務中心主任進駐各急救責任醫院，關懷傷者及亡者家屬，並請公所發放每位死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。

衛福部強調，賴清德總統及行政院院長卓榮泰均表關切，並責成衛福部全力協助台中市政府救助傷亡民眾，願傷者及家屬平安，後續救災工作一切平安。