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元宵節吃湯圓　學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

今天是元宵節，東華大學族群關係與文化學系教授兼代理系主任葉秀燕在晚間的一場青年座談中指出，原住民飲食文化不只是經濟來源，而是「革命武器」，不同族群的飲食帶來不同的感官經驗和文化傳承，例如，東魯凱人有特殊的walisukay，類似漢人的「湯圓」，並透過飲食來區別東魯凱人和魯凱人，這些原住民飲食特色是寶貴資產，也是區分台灣和中國的重要元素。

Y’s Day「週三青年日」12日晚間舉行青年座談，探討主題為「食物的文化主體性：從元宵節看台灣味認同」，葉秀燕是在這場座談會中做上述表示，同場受邀的學者專家還包括東吳大學政治系助理教授陳方隅、台灣師範大學地理學系專案助理教授許嘉麟、台北醫學大學通識中心副教授曾齡儀、台灣教授協會會長陳俐甫，以及台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑。

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座談會主持人、東吳大學政治系助理教授陳方隅在開場時表示，飲食看似是個「軟性」的題目，但食物其實牽涉到認同、國族、主體性、論述話語權等議題，值得我們在品味美食滋味的同時，深入思考台灣在地的飲食文化。

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣師範大學地理學系專案助理教授許嘉麟。

台灣師範大學地理學系專案助理教授許嘉麟在分享觀點時，特別從蛋黃酥和可麗餅這兩種台灣和法國的節日美食切入。她表示，台灣製造和食用蛋黃酥的時間已很長，但近年則百花齊放，例如，台灣本土產製的三盆糖、紅豆沙、鹹鴨蛋。透過與國際食材的結合，台灣製造的美食藉由法式改良餅皮、頂級奶油等，做出自己的特色產品，也清楚地展現台灣飲食文化的包容性和蓬勃發展，並反映出飲食在重新論述的過程中展現在地的飲食文化認同。

台北醫學大學通識中心副教授曾齡儀在分析食物來台的在地化和本土化過程的研究中，結合歷史文獻、田野調查和廚師訪談，追尋「台灣味」的源頭。她說，「分析飲食一定要從風土著手」，包括在地氣候環境，以及最重要的「人」。以沙茶醬為例，它來自潮州汕頭，但自1945年「登台」以來，就被不斷改良調製，成為今天台灣味的重要元素。曾齡儀也強調，「台灣味」目前還在形塑中，但還未被定型，因此很有活力，是我們不同地域台灣人可以共同追尋的過程。

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台北醫學大學通識中心副教授曾齡儀。

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東華大學族群關係與文化學系教授兼代理系主任葉秀燕。

東華大學族群關係與文化學系教授兼代理系主任葉秀燕表示，原住民飲食文化不只是經濟來源，而是「革命武器」，不同族群的飲食帶來不同的感官經驗和文化傳承，例如，阿美族人喜歡「苦味」，也伴隨尊崇「勤勞吃苦」的文化；東魯凱人則有特殊的walisukay，類似漢人的「湯圓」，並透過飲食來區別東魯凱人和魯凱人，這些原住民飲食特色是寶貴資產，也是區分台灣和中國的重要元素。

台灣教授協會會長陳俐甫強調，文化是一連串的價值，難以形成卻也不會輕易消失，因為文化需要知識作為後盾，才能穩定發展傳承。他也以現代台灣飲食中的「糖」為例指出，甘蔗其實是「外來種」，而台灣人直到荷據時代才開始吃糖，且台灣蔗糖和日本九州有著淵遠流長的關係，但是隨著現代人追求「減糖」，也會逐漸造成台灣的飲食文化變遷。

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

▲元宵節吃湯圓，學者專家與青年對談食物文化主體性與台灣味。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑。

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑認為，近期美食競賽節目《夜市王》中樂華夜市推出的「梅花糕」，引發「台灣味」的定義爭議，顯示出台灣人在認同本土飲食文化時，並不只是考量食材，而是受到歷史脈絡、社會記憶及文化經驗的影響。她提到，食物雖然看似與政治無關，但實際上，飲食文化的選擇與話語權關係密切，例如，珍珠奶茶近年來在國際市場受到中國品牌競爭，便涉及台灣如何確保自身飲食文化的獨特性不被稀釋。

郭玫岑也提到，中國近年來積極向聯合國教科文組織（UNESCO）申請亞洲飲食作為中國文化的一部分，像是近期通過的「中國新年」及各類地方菜系，也會直接影響台灣飲食在國際上的認知與定位，台灣應積極思考如何透過文化政策與產業發展，確立台灣味的國際定位，讓台灣特色飲食也能成為文化認同的重要象徵。

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