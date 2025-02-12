警局對面撒野！彰化寵物餐廳被噴「色狼」　警鎖定2男全面追緝

記者唐詠絮／彰化報導

太過分了！彰化縣警局正對面一家寵物餐廳昨(11日)遭2名男子闖入，在玻璃門及地面上，噴上斗大紅漆「色狼XXX」、甚至張貼紙張寫下「騙財騙色、大色狼」「健身房老闆迷姦少女前科累累請民眾當心此人」等等不雅字眼，業者發現立即向警方報案，警方目前已調閱沿線監視器、深入追查中。

▲彰化寵物餐廳遭噴上紅漆。（圖／警方提供）

▲彰化寵物餐廳遭噴上紅漆。（圖／警方提供）

彰化警分局初步調查，該2名男子於昨日清晨接近4點，開車抵達該家寵物餐廳前，一前一後進入，一人手拿噴漆放置地面、另一人則是手上拿著一疊紙張先貼「騙財騙色、大色狼」、「健身房老闆迷姦少女前科累累，請民眾當心此人」等等不在玻璃門顯眼處、再以紅色漆在玻璃門、地面「色狼XXX」。

▲男子在寵物餐廳噴上紅漆。（圖／警方提供）

店家昨日開門營業時發現、地面及玻璃門都被噴漆或貼傳單，店家並不認識並稱不認識噴漆或傳單上的人，立即向警方報案，由於噴漆地點正好就位於彰化縣警局正對面，警方不敢大意，是否有結怨或找錯人，已深入調查，並根據監視器追查已鎖定該2名噴漆怪客，將盡速通知2人到案說明以釐清案情。

▲彰化寵物餐廳遭2男闖入噴上紅漆。（圖／警方提供）