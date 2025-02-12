增購10萬劑公費流感疫苗定案！台灣東洋供貨　採購金額1270.5萬元

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S流感併發肺炎病逝引發全台疫苗搶打潮，行政院上周四拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種，最快本月20日開打。疾病管制署今（12）日決標公告指出，台灣東洋以1270.5萬元拿下標案，詳細情況則於下午發布新聞稿說明。

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▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

本月3日傳出大S流感病逝消息後，國內發生流感疫苗搶打，原本還剩下20萬劑的公費流感疫苗，短短一周就打掉18.7萬劑，目前庫存僅剩1.3萬劑。不過觀察趨勢也發現，雖然接種情況踴躍，單日接種在4萬至7萬劑之間，但到了最後幾天打氣已經開始下降，周末兩天加上星期一三天僅打掉5千多劑。

行政院上周四宣布增購疫苗，疾病管制署立即著手辦理疫苗緊急採購作業，根據「114年增購四價流感疫苗採購案」決標公告，本次共有台灣東洋、賽諾菲兩家廠商投標，最後台灣東洋用1270萬5000元拿下，標價金額較高2436萬元的賽諾菲並未得標。疾管署發言人曾淑慧表示，相關結果將於下午發布新聞稿說明。

根據疾管署去年度四價流感疫苗招標結果，各廠疫苗採購價格在每劑232元到242元之間，按此推估，10萬劑增購疫苗預期還要花上2300萬元的預算，不過這次決標金額明顯低於前次採購，一劑疫苗約在127元。疾管署日前指出，若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估疫苗最快可於2月20日到位 。

這批疫苗將提供11類原計畫第一階段實施對象接種，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長照等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職或五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

▲114年增購四價流感疫苗採購案結果。（圖／翻攝自政府電子採購網）