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妹妹遭染指！加州16歲懷孕少女對質　遭男駕車撞死

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名16歲懷孕少女2日深夜試圖與19歲男子對質，因為對方與她的妹妹發生性關係，沒想到卻因此被他駕車撞死。如今事發當下的畫面曝光，在少女被撞之後，她的家人驚恐朝她奔去。

紐約郵報等報導，16歲懷孕少女凱莉（Kaylie Corona）當時距離預產期只剩約2周，但見到19歲男子艾薩克（Isaac Blackhorse Garcia）開車載15歲妹妹回來，試圖與艾薩克對質。據稱艾薩克與她的15歲妹妹發生性關係，涉及性侵害。

警方透露，當艾薩克送她妹妹回家時，多名家庭成員靠近艾薩克的車，接著艾薩克加速逃離，且駕車衝撞凱莉。畫面顯示，在凱莉被撞之後，一家人驚恐朝她奔去。凱莉事後被緊急送醫，傷重不治。醫師成功救下她腹中的孩子艾琳娜（Elena），但處於危急狀態。

▲▼ 美國16歲懷孕少女凱莉（Kaylie Corona）被19歲男子艾薩克（Isaac Blackhorse Garcia）撞死。（圖／翻攝自gofundme、臉書）

▲凱莉（左）被艾薩克（右）駕車撞死。（圖／翻攝自gofundme、臉書）

艾薩克因謀殺、肇事逃逸致死以及2項與未成年人非法發生性關係的罪名被逮捕，不得保釋。

死者家屬透露，凱莉一直期待成為母親，想和腹中孩子見面，是個充滿愛心歡樂的人，「她是我們生命中的一道光芒。她有那麼多夢想，那麼多美好時光還在等著她，但轉瞬間，這一切都被偷走了」。

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