桃園光影文化館　推出「光聚影像」影展

▲桃園光影文化館推出「光聚影像」影展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於桃園市青埔地區舉行，12日元宵節正式開燈。今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，而桃園光影文化館即日起至3月30日，辦理「光聚影像」主題影展，呼應燈會主題，影展以燈與光的意念結合影像的傳達，光順勢連動影子，養成一部電影的質感，此次挑選各式以「光」為特色的電影，打造獨特的影像饗宴。



「光聚影像」主題影展規劃6個單元：主題放映、親子幻遊、聚焦影人：奧山大史、飲食嚮宴、節慶特映、焦點院線等單元。「主題放映」單元選片，包含2001年坎城影展榮獲技術大獎的《千禧曼波》，由光影詩人李屏賓作攝影指導，締造電影中的魔幻時刻，透過幻 妙的畫面傳達了對於「光」的執著。

「錄像藝術之父」白南準的紀錄片《白南準：月亮是最古早的電視》，以影像方式串連起他創造奇蹟的一生，他的前衛之舉，開創出空前的視覺饗宴，帶領觀眾深入其科學、藝術、流行文化的破格與融合。榮獲奧斯卡最佳視覺效果的《阿凡達》，接續推出了續作《阿凡達：水之道》，此次一口氣播映首作及續作，深入潘朵拉星球的奇幻光影世界。

「聚焦影人」單元則是擅長利用光影展現獨特美學的日本導演奥山大史，其首部作品《與神同行的小孩》便一鳴驚人勇奪西班牙聖賽巴斯提安影展最佳新導演獎，展現其重視鏡頭之於光線的絕對考量。另一部入選坎城影展「一種注目」競賽單元的電影《我心裡的太陽》，透過雪與光的反射、柔軟的微粒以及童話般的色彩所構成，美妙而細膩地描繪出孩童的天真與現實的殘酷，利用光影展現出獨特的寧靜美學。



精心規劃的「影食嚮宴」單元，選映了藉由美味佳餚表達情意的《火上鍋》，以手工辣椒醬串起親情連結的《闔家辣》，帶出對於愛情、親情的美好嚮往，搭配【影食好尚紀略】電影影像工作坊，邀請《美食無間》的導演奚岳隆與觀眾一同探討食物之於影像的塑造性，品嚐影片的箇中滋味。