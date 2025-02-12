　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園光影文化館　推出「光聚影像」影展

▲桃園光影文化館推出「光聚影像」影展。（圖／文化局提供）

▲桃園光影文化館推出「光聚影像」影展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於桃園市青埔地區舉行，12日元宵節正式開燈。今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，而桃園光影文化館即日起至3月30日，辦理「光聚影像」主題影展，呼應燈會主題，影展以燈與光的意念結合影像的傳達，光順勢連動影子，養成一部電影的質感，此次挑選各式以「光」為特色的電影，打造獨特的影像饗宴。

「光聚影像」主題影展規劃6個單元：主題放映、親子幻遊、聚焦影人：奧山大史、飲食嚮宴、節慶特映、焦點院線等單元。「主題放映」單元選片，包含2001年坎城影展榮獲技術大獎的《千禧曼波》，由光影詩人李屏賓作攝影指導，締造電影中的魔幻時刻，透過幻 妙的畫面傳達了對於「光」的執著。

▲桃園光影文化館推出「光聚影像」影展。（圖／文化局提供）

「錄像藝術之父」白南準的紀錄片《白南準：月亮是最古早的電視》，以影像方式串連起他創造奇蹟的一生，他的前衛之舉，開創出空前的視覺饗宴，帶領觀眾深入其科學、藝術、流行文化的破格與融合。榮獲奧斯卡最佳視覺效果的《阿凡達》，接續推出了續作《阿凡達：水之道》，此次一口氣播映首作及續作，深入潘朵拉星球的奇幻光影世界。

「聚焦影人」單元則是擅長利用光影展現獨特美學的日本導演奥山大史，其首部作品《與神同行的小孩》便一鳴驚人勇奪西班牙聖賽巴斯提安影展最佳新導演獎，展現其重視鏡頭之於光線的絕對考量。另一部入選坎城影展「一種注目」競賽單元的電影《我心裡的太陽》，透過雪與光的反射、柔軟的微粒以及童話般的色彩所構成，美妙而細膩地描繪出孩童的天真與現實的殘酷，利用光影展現出獨特的寧靜美學。

精心規劃的「影食嚮宴」單元，選映了藉由美味佳餚表達情意的《火上鍋》，以手工辣椒醬串起親情連結的《闔家辣》，帶出對於愛情、親情的美好嚮往，搭配【影食好尚紀略】電影影像工作坊，邀請《美食無間》的導演奚岳隆與觀眾一同探討食物之於影像的塑造性，品嚐影片的箇中滋味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大樂透連9槓！下期上看4.3億　20人抱回百萬
以為卸任「不會再接到陳其邁電話」！蔡英文曝來電原因粉絲看傻
諾羅肆虐！醫師緊急提醒：最近別吃這種食物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園光影文化館　推出「光聚影像」影展

2025台灣燈會中華電信捐贈主燈　12-23日桃園青埔展出

首度來台演出！　2025台灣燈會超強卡司馬戲團降臨青春光劇場

假日停水55hrs惹怨！高雄2／21「縮減停水範圍」　15萬戶提前復水

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

碎屍魔經歷曝！85大樓等建設工頭「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬

桃園光影文化館　推出「光聚影像」影展

2025台灣燈會中華電信捐贈主燈　12-23日桃園青埔展出

首度來台演出！　2025台灣燈會超強卡司馬戲團降臨青春光劇場

假日停水55hrs惹怨！高雄2／21「縮減停水範圍」　15萬戶提前復水

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

白馬衝下江水救人！回家「生病一個禮拜」過世了

黃金「歐印族」當心！專家：3利空蠢動　資產配置10%已足夠

外媒爆DeepSeek遭蘋果拒絕　轉攜手阿里巴巴合作重振中國市場

7年女友「單方面分手」報案車被偷　男被警攔下才知失戀還被法辦

諾羅來襲！單週30萬人腹瀉就診　蒼藍鴿列4點須知：沒特效藥

DeepSeek-V3 API服務蜜月期結束　價格回漲400％

快訊／宜蘭機車行大火！4間店面「全面燃燒」9人傷送醫

六檔抽籤股明後天申購起跑　威力德生醫價差2.1萬元

桃園光影文化館　推出「光聚影像」影展

用遊戲模擬疲勞駕駛　海外大學憑《歐洲卡車模擬》開發智能T

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

假日停水太久惹民怨！高雄2／21「縮減停水範圍」

首度來台　2025台灣燈會超強卡司馬戲團降臨

2025台灣燈會在桃園　中華電信11日捐贈主燈

桃園光影文化館　推出「光聚影像」影展

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

迎2025台灣燈會　高鐵桃園站交通資訊一次看

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

蘇俊賓赤腳過火　完成九府千歲遶境約定

基隆籌備城鎮韌性演習　結合三機制強化防災準備

新北交通平安小神衣　農曆三月媽祖生免費發放

更多熱門

相關新聞

「看見家鄉」計畫　南投場成果發表

「看見家鄉」計畫　南投場成果發表

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉．永續豐年」計畫，今年邁入第八年。協會繼日前成功舉行「看見家鄉・抵家影展」台南場後，再於日前接力舉辦影展南投場。南投場舉行時有許多地方人士前來共襄盛舉，也展現小導演眼中的南投在地風情。

「看見家鄉」計畫　台南場成果發表

「看見家鄉」計畫　台南場成果發表

蘇育賢導演勇奪阿姆斯特丹國際紀錄片影展傑出藝術貢獻獎

蘇育賢導演勇奪阿姆斯特丹國際紀錄片影展傑出藝術貢獻獎

促進歐洲文化交流　新北市圖16部精選強片免費放映

促進歐洲文化交流　新北市圖16部精選強片免費放映

柏林影展宣布退出X！ 坦承「不認同平台方向」　年底停更

柏林影展宣布退出X！ 坦承「不認同平台方向」　年底停更

關鍵字：

桃園光影文化館光聚影像影展

讀者迴響

熱門新聞

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

即／宜蘭機車行大火！4間店面燃燒傷亡不明

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

91歲婦被14歲少年性侵　震撼：把他當朋友

北韓女兵遭性侵淪洩慾玩偶　只能自我安慰

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相

碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

大S身後事關鍵人在S媽可申請停止親權

更多

最夯影音

更多

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面