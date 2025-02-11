銀行給錯畫面警方照辦！媒體高層好冤　真正車手被逮畫面曝

▲萬華警方知悉調閱錯誤監視器後，火速根據正確資料逮捕涉案車手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

萬華分局在去年11月28日接獲警政署165派遣詐騙案件，指稱艋舺大道某ATM提款機於11月18日遭車手提領3筆贓款計新台幣9萬元，萬華分局轄區大理街派出所接獲指派後，立即向該提款機所屬華南銀行調閱提領時段之監視器影像。



但華南銀行承辦人員搞錯ATM監視器畫面，直接給了警方最接近該時段，結果卻是大理街中國時報大樓內的ATM提款畫面，警方據此展開調查，結果約談到該媒體公司某高層副總到案說明，儘管該副總表示，當時使用ATM是為了要匯款給房東，卻不被警方採信；警方和銀行端烏龍提供非車手畫面，險害無辜第三者差點遭送辦、過程充滿爭議。

轄區萬華警方過濾監視器影像，查知該區間時段操作該ATM者為某中年男子，今年1月9日以電話通知該民眾，以其涉詐欺案件要求到大理街派出所説明，期間雖然該民眾說明自己身為某媒體副總，當時是在報社內使用ATM要匯款房租給房東，但警方仍以制式的詐騙車手筆錄、對無辜的媒體副總進行警詢。





▲真正的涉案車手。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，經該民眾多方陳情，警方1月10日請他說明，續向華南銀行調閱車手提領贓款的監視器資料，後來才確認華南銀行所提供之ATM機台位置有誤，也就是說，車手在艋舺大道ATM取款，華南銀行卻給警方鄰近時段在大理街的取款畫面。

警方排除其涉案嫌疑，確認涉案車手身分並在後續拘提車手洪男（43歲）到案，但因警方在未詳查監視器時序和ATM位置情況下，就貿然約談無辜的媒體高層到案，事後據傳包含萬華警分局長曾率多名辦案官警到該媒體親自致歉，華南銀行也派人當面致歉。這起警方、金融機構耍烏龍的離譜案件，也在警界引發討論。

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