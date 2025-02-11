美國女老師「睡了16歲特教生」！數千封鹹濕訊息　還教他吸毒

▲28歲的伊沃爾，與男學生發生不正當性關係。（圖／翻攝傑佛遜郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州爆發校園性醜聞，助理教師伊沃爾（Kay Ewer）與一名16歲特殊需求學生（下稱特教生）發展出病態性關係，2人之間的數千封鹹濕訊息成為鐵證。此外，她不僅帶著少年吸毒，還要求對方帶槍來學校，射殺其他教職員。

CBS等外媒報導，伊沃爾2023年8月起在布雷迪探索學校（Brady Exploration School）任職，很快就對一名男學生展現出「不健康的興趣」與「明顯偏袒」。同年11月，少年在作業中暗示自己與女老師的不正當關係，才讓案情曝光。

檢警形容，他們之間的關係「令人不安」。根據調查，伊沃爾向學生傳送「成千上萬封」露骨訊息，內容提及多次性接觸，還有2人使用槍枝、酒精、芬太尼（fentanyl）等毒品的跡象。她甚至教唆少年帶槍來學校，對著同事的腿開槍。

▲這起校園性醜聞震驚當地。（示意圖／CFP）



去年11月，伊沃爾承認2項重罪罪名，包括性侵孩童與唆使未成年人犯罪，以換取檢方撤銷另外3項重罪與1項輕罪指控。今年1月31日，她被判入獄4年與至少10年緩刑，後者可能被延長至終身，取決於性犯罪者治療計畫是否成功。

在量刑聽證會上，受害者母親指控伊沃爾背叛家長，也玩弄少年的心，「讓他相信她真的在乎他，同時利用他撈錢。」伊沃爾則在法庭上向家屬道歉，「我真的很抱歉，這種事情再也不會發生了。」

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