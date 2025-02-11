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環保旅行新體驗！東海岸業者手作海廢變為寶　1人就成團

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

旅途中想留下特別回憶？交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處與業者攜手合作，推出9種海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品，讓來到東海岸的遊客不僅在旅途中有特別回憶和體驗，還能為環保行動盡一份心力。從漂流木、藍染到漁網再利用，每一項手作都承載著對環境的尊重，不僅能體驗DIY樂趣，更能感受資源再利用的價值。

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

在台東縣東河鄉位於新東糖廠對面草皮角落的「暖築」小木屋，遊客可以運用剛剛在海邊撿拾的漂流木，找個舒適的角落，慢慢打磨成自己喜歡的樣子，上點顏色，再刻上東海岸帶給你的心情，就成為專屬自己的「漂流木刻字吊飾」。來到隆昌充滿花草植物的髒孩子工作室，遊客可以自備棉製衣服或包包，利用海廢垃圾綑綁擠壓布料，用「海廢藍染」記錄屬於你的太平洋的藍和滿滿回憶。而在金樽的台灣德福工作室，從桌椅、杯墊、時鐘到滑板，都是藝術家利用回收塑膠再製的驚喜，在這裡遊客也可以運用廢棄漁網和塑膠垃圾，製作「海廢再生袋」、「漁網拓印」及「漁網置物籃」，讓資源垃圾循環再利用。

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

另外，在東河村充滿環保氛圍的海廢咖啡工作室，則可以透過「漂流木編織」讓時間緩緩流動，享受東海岸的悠閒步調；店內的餐點全由闆娘親手製作，推薦來杯香氣濃郁的手沖咖啡或結合在地食材的手作甜點，一邊編織、一邊細細品味，讓身心都沉浸在這片閒逸的海岸風光中。最後來到迦南樂活全人發展協會在成功鎮成立的「迦南．海廢創生基地」，在這裡遊客可以用廢棄漁網再製線材，編織出具阿美族色彩的「海廢小米穗吊飾」與「海廢手鍊」，也可以纏繞編織在馬克杯握把上，做出屬於自己的「漁網編織杯」，這些兼具美感與實用性的編織手作，除了增加廢棄漁網的循環價值，也讓遊客帶回對東海岸的滿滿回憶。

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

▲▼9種海廢再生手作體驗，不僅能體驗DIY樂趣，更能感受資源再利用的價值。

東管處近年積極推出「向海生活活動」，海廢再生手作體驗最少一人即可成團，價格親民而且預約方便，不論是自由行或親子出遊都非常適合，歡迎透過電話或社群媒體預約。

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

除了海廢手作再生體驗活動，東管處也持續推廣源頭減量，串聯餐飲店家加入「源頭減量集點活動」，鼓勵遊客自備容器外帶餐點，累積點數可兌換優惠券，讓減塑行動更具趣味性；並在其８處遊客中心放置「親近海洋觀念宣導摺頁」供遊客索取，讓遊客帶著正確安全的觀念親近海洋。

▲▼環保旅遊海廢再生手作體驗，將海洋垃圾轉化為實用小物或藝術品。（圖／東管處提供，下同）

想了解更多「海廢再生手作體驗」相關資訊，歡迎點擊下方連結追蹤。

向海生活Instagram：https://www.instagram.com/appreciateocean/

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手作店家夥伴：海廢咖啡工作室、髒孩子工作室、暖築商號、迦南樂活全人發展協會、台灣德福Taiwanderful Recycle Co
 

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