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大陸 大陸焦點 特派現場

沒感冒卻狂流鼻涕！她崩潰就診...醫一檢查嚇呆：腦脊液漏出來

▲▼感冒,發燒,流鼻水,不舒服,生病。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子不斷流鼻涕，竟是「腦脊液」鼻漏。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

大陸浙江大學醫學院附屬第二醫院耳鼻喉科的手術量近年不斷攀升，這些在狹窄腔體裡的操作，可謂「螺螄殼裡做道場」，豐富的經驗、精細的手法、足夠的耐心，缺一不可。近日，浙大二院耳鼻喉科主任醫師袁暉就做了一台堪比「教科書級」的手術，一名40多歲的劉姓女子沒感冒，卻不斷流鼻涕，結果竟是「腦脊液」鼻漏。

根據《小時新聞》報導，40多歲的劉女（化名）在門診中抱怨「我也沒感冒呀，怎麽鼻涕越來越多」，通過檢查被確診為腦脊液鼻漏。袁暉說，「通俗點來說，我們腦子是密閉的空間，現在出現了一個缺口，每天產出的腦脊液就順著缺口流出，長此以往，不僅會感到頭痛，還會細菌感染導致腦膜炎，後果相當嚴重。」

據了解，劉女腦部的缺口直徑約1厘米左右，當務之急便是「補洞」。洞怎麽補？袁暉團隊和神經外科的醫生展開了一場MDT大討論。按照傳統手術方法，首先是開顱找到洞，再從上到下填補，然而創傷大、風險高，對患者來說是一種不可逆的傷害。

「我們翻閱了國內外大量的文獻，發現可利用顳頂筋膜瓣補漏，但是在現實中實操的案例非常少。」袁暉說，根據劉女的具體情況，需要先由神經外科團隊截取帶蒂顳頂筋膜瓣，其中充滿著血管和神經，這樣才能保持活力，但取瓣的難度不小，而運輸的難度更大。

兩大團隊反覆推敲，思考再三，最後發現可以嘗試「打地道」，在內部找到一條可以輸送筋膜瓣的通道，然而要找到一條符合條件的「地道」，醫生需要對頭顱的細枝末節了如指掌，相當於穿越無人區，精準避開血管和神經，這些全都要通過鼻內鏡完成。整場手術由浙大二院耳鼻咽喉科和神經外科共同完成。袁暉從下午1點進入手術室，出來時天已黑，所幸手術相當成功。

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