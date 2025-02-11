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社會 社會焦點 保障人權

銀行大出包！　給錯資料害民眾被誤當車手

北市日前發生警方因根據銀行給錯的ATM機台編號，險些誤抓無辜民眾，導致事後不但耗費大量心力解釋，詐欺案件進度的推進還得重來，當事車手早已跑到沒影。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲北市日前發生警方因根據銀行給錯的ATM機台編號，險些誤抓無辜民眾，導致事後不但耗費大量心力解釋，詐欺案件進度的推進還得重來，當事車手早已跑到沒影。（圖／示意圖CTWANT提供，與本案無關／資料照）

圖、文／CTWANT

詐騙問題已成為國安危機，各地警方被繁雜詐欺案件壓的喘不過氣，更得靠前端各個金融機構的配合攔阻以鎖定車手，北市2024年卻發生約20起起銀行誤給車手提領ATM機台編號的烏龍案件，不但增加警方調查負擔，更害無辜民眾被誤認車手，事後還得花費大量心力道歉解釋，打詐工作更是直接作白工，還得重頭再來一次。

據了解，北市日前發生一起銀行給錯ATM機台編號，導致警方根據銀行所給之資料循線追蹤時，誤將恰好也在同一時段前往操作ATM的無辜民眾認作是車手，形成一齣鬧劇。

知情人士指出，從過往經驗來看，銀行給錯機台編號或是給錯車手實際提領日期之情事並不少見，台北市市區車手提領熱點來看，蛋黃區警分局一年下來約有4至5件銀行給錯資料之情形，蛋白區分局每年也有2到3件，每年台北市就有約20件。

給錯機台編號又最常發生在銀行更動ATM位子或更新機台時，明明有資料異動，但銀行端卻忘記將相關清冊也同步更新，最終導致員警耗時耗力，才發現是一場烏龍。

知情人士表示，因派出所前往調閱資料時，發現銀行所提供的時段中並未有人出現提領，或者是因銀行所提供的車手資料，其特徵明顯與過往經驗不符，因此發現銀行給錯時間。

警方表示，銀行給錯資料並非少見，最常見為給錯機台編號、給錯提領時間，甚至2者均給錯，又或是給的影像毀損，在調閱上通常都得耗費大量心力過濾。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲警方表示，銀行給錯資料並非少見，最常見為給錯機台編號、給錯提領時間，甚至2者均給錯，又或是給的影像毀損，在調閱上通常都得耗費大量心力過濾。

「現實是，有些東西就是不能錯。」知情人士透露，如今詐欺案如此之多，單單就給錯資料一事，警方一來一回與銀行在不斷的公文往返中就以白白耗費不少時間心力，等真的調閱到關鍵資料，往往車手或相關上游早已跑到沒有蹤影。

而以先前提到警方抓錯車手一事，儘管警方抓捕車手經萬全查證，卻沒想到銀行所給的源頭根本就是錯的，導致民眾慘遭誤會，而民眾多半不會想到怪罪銀行，只會認為是「是警察抓錯人」，讓警方「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」，還得被迫扛下一切責任，慘淪「背鍋俠」。

不具名基層員警指出，他承辦ATM相關業務時，最常遇到的無非是銀行給錯機台編號和給錯提領日期的情形，但偶爾也會發生同時給錯機台編號與日期的情形，又或是所提供影像已經毀損、像素糊到如天生自帶馬賽克的情況，導致他們往往還得再花費大量心力，重新再與當事銀行核對資料。

「等影像拿到，人早就跑了。」該員警透露，若再遇到銀行態度消極，拿到資料往往就得耗費10天半個月，讓他感嘆，「詐欺事件中明明警方僅能針對已發生事件做亡羊補牢，前端可以預防和及時攔阻的有關單位，卻沒有人願意正視相關問題，如果政府真的重視詐騙問題，就應該號召從院會等級帶頭做起，號召各個相關部門一起研擬相關策略，『打詐絕對不是只是警察的事』。」

2025年1月份台灣人遭詐金額為高達95億元，有知情人士就指出，警方不過是打詐的最末端，真的要打詐，還得靠前端各個金融機構的配合攔阻。（圖／翻攝自165打詐儀表板）

▲2025年1月份台灣人遭詐金額為高達95億元，有知情人士就指出，警方不過是打詐的最末端，真的要打詐，還得靠前端各個金融機構的配合攔阻。

有知情人士也對此補充表示，儘管警界上下都知道『打詐絕對不是只是警察的事』，但現實是只要每每開會提到相關責任與源頭攔阻，有關單位「推得比什麼還勤，反正警察最好推」，就連如今不斷強調的關懷提問，只要面對顧客質疑行員往往容易淪為「形式上的關懷提問」，等到顧客意識被騙還是得靠警方收拾善後，「只要銀行不改以客為尊、金管會不針對金融活動進行有條件限縮，最終活躍的只會是詐欺金融活動，而不是所謂的正常金融活動。」。

對此，律師包盛顥也指出，如一般民眾遇到上述事件時，可在前往作筆錄時向警方表示欲請律師，在案件無論是否明確時都由律師陪同下接受筆錄，而在做筆錄的過程中也可主張請求調查對自己較為有利之證據，或是同步提供對自己明顯有利之相關證據。

包盛顥表示，如果後續確認檢警偵查「客體錯誤」，民眾只是協助做筆錄的話，一般較不會牽涉到賠償問題，若民眾因為相關案件遭到羈押等明顯有侵害人身自由狀況，則可請求冤獄賠償。

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