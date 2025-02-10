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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

提新車不到1個月慘被10歲男童燒光光　家長雙手一攤：無力賠償

▲新車直接被燒成廢物。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

中國大陸近日頻傳有小孩闖禍，先是四川內江資中縣於30日大年初二發生爆炸意外，有名小孩往下水道投放鞭炮，導致地面被炸出一個大坑，週邊車輛紛紛被炸翻，由於都是豪車，男童家長可能因此傾家蕩產，豈料山東菏澤有名網友也出面爆料，在春節期間，他剛買了不到一個月的比亞迪旗下方程豹豹8，被一孩子玩火點燃，直接被燒光，他已和肇事方父母見了面，對方卻表示無力賠償，他正考慮是否起訴。

據陸媒報導，邱姓網友稱，自己的比亞迪旗下方程豹豹8，頂配總共花了人民幣40多萬元（約新台幣180萬元），1月10日他才剛提車，豈料1月30日晚間，他將車停在社區外的路邊，等他下樓時，看見路邊有圍觀人群，「喝了頓小酒準備回家，一下來，人群都在圍觀，我說我車咋能招人稀罕？過去一看，剩了一地的殘骸」，他到現場時車子已被燒完，車上所有的證件也被燒得一干二淨。

邱先生表示，當他抵達現場時，警方已在車旁尋找車主，經調查，是個10歲左右的小孩在車週邊點煙火，把垃圾桶點著，最後車子遭殃。經過調查，由於這起事故不屬於車輛自燃，有直接的第三方責任人，邱先生在和保險公司的溝通中被告知，無法獲得理賠「現在我正在和律師溝通，從公安部門調取相關的調查資料，進一步和保險公司交涉。」

邱先生表示，2月8日下午，他已經和男童的父母見了面，對方承認此事是其孩子所做，但表示無力進行賠償，他正在考慮是否起訴。

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