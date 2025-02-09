快訊／淡水新濱公園驚傳男屍案　路人看到他倚靠車門死亡

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，台中市區昨晚最低溫不到10度，今晚預計也僅有9度左右。台中市消防局統計，昨日8時至今日8時總計，有22件OHCA內科急病救護，其中9人有送醫，其餘13人明顯死亡，年齡介於23歲至94歲之間，是否因寒流低溫或其他因素死亡，仍待釐清。