快訊／淡水新濱公園驚傳男屍案　路人看到他倚靠車門死亡

▲警方在白色旅行車前的小客車內，發現林男倚靠在車門無生命跡象 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市淡水區濱海路二段的新濱公園驚傳死亡案，9日晚間7時有民眾發現，路邊一部小客車有一名男子倚靠駕駛座車門邊，擔心男子出意外，立即報警。警方獲報趕抵，破門後發現46歲林姓男子已無生命跡象，懷疑男子輕生，目前已通知家屬到場，後續將報請檢察官相驗遺體，釐清死因。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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新北市淡水區濱海路二段的新濱公園驚傳死亡案，9日晚間7時有民眾發現，路邊一部小客車有一名男子倚靠駕駛座車門邊，擔心男子出意外，立即報警。警方獲報趕抵，破門後發現46歲林姓男子已無生命跡象，懷疑男子輕生，目前已通知家屬到場，後續將報請檢察官相驗遺體，釐清死因。
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