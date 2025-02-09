《後宮甄嬛傳》紅了10幾年！她問「還有好看的劇嗎」　網點名這1部

▲《後宮甄嬛傳》受到許多人喜愛。（圖／八大電視提供）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都在春節期間，跟看《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播。《後宮甄嬛傳》2011年播出至今，仍是許多人心中的「宮鬥劇神作」，日前就有網友好奇拋問，現在還有好看的中國劇嗎？貼文曝光後，就有不少網友都點名知名女星趙麗穎主演的一部作品。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「甄嬛傳之後還有好看中國劇嗎」為標題發文，提到她已經看過《後宮甄嬛傳》、《如懿傳》、《延禧攻略》了，不知道還有什麼好看的中國劇？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她想看的是刺激、有打扮漂亮的女生，然後鬥來鬥去的劇，但不知道為什麼，十多年過去了，最受歡迎的中國劇似乎還是《後宮甄嬛傳》。

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》被許多網友推薦。（圖／八大提供）

貼文曝光後，被最多網友推薦的，就是趙麗穎主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，「知否，算宅鬥劇吧」、「推知否，宅鬥好看，但要有點耐性」、「知否 ，裡面女生都很漂亮，包含服裝」、「知否，軍師第一部（第二部弱掉）」、「琅邪跟知否已經重看好多遍」。

也有其他網友回應，「琅琊榜」、「錦心似玉」、「知否和琅琊可看，但都沒甄嬛好」、「刺激的我覺得墨雨雲間蠻好看」、「慶餘年、九重紫」、「墨雨還行，最近在看九重紫還不錯」、「雲襄傳，鬥智」。話題引發討論。