高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

▲張嫌住家傳搜出「死亡筆記本」，上頭記載4名女性姓名，其中3人已遇害。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、柯沛辰／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗連殺3人，外傳住家被搜出猶如「死亡筆記本」的A4紙張，上頭不僅記載3名遇害者姓名，還有第4名婦人，讓檢警瞬間繃緊神經。所幸經聯絡，已聯繫上住在北部的第4名婦人，確認人平安無事，並未遇害。

對此，高雄警方說明，目前依生物跡證採樣結果，確認有3名被害人DNA反應，但並無其他新增的DNA型別反應，對於任何蛛絲馬跡，警方將窮盡一切力量詳細調查。