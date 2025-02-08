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川普要廢國際開發總署「強令2200員工休假」　法官出手阻擋

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普政府強迫USAID逾2千名員工放假。（圖／路透）

文／中央社

美國一名聯邦法官今天表示，他將以臨時禁止令的方式，阻擋川普政府為關閉美國國際開發總署（USAID）而強令2200名員工休假的計畫。

紐約時報指出，這項聲明是美國法院為緩組或限制美國總統川普對內整頓議程的又一事例，之前已有法院裁定擋下川普凍結聯邦支出和推翻在美出生取得公民權的政令。民主黨和許多法律專家認為川普諸多作法違憲。

路透社報導，官司是由美國最大政府員工的工會與對外服務人員協會提起訴訟，盼阻止川普政府關閉美國國際開發總署。

華府聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）是川普第一任內提名的法官，他今天在庭訊時宣布決定，並表示書面裁定將於7日稍晚發出。

然而，尼柯爾斯似乎不打算裁准工會提出的其他訴求，像重新開放美國國際開發總署辦公廳舍及恢復總署的撥款與合約資金。

川普政府昨天通知美國國際開發總署員工，稱當局只打算在全球逾1萬多名員額中保留611名「必要人員」。

工會律師吉布萊德（Karla Gilbride）庭訊時說，「大規模裁員、關閉辦公室以及強制調動人員，這些行為均已超越行政權限，違反權力分立原則。」

司法部官員舒梅特（Brett Shumate）告訴尼柯爾斯，依照政府計畫，約有2200名美國國際開發總署員工會被安排休假，還說已有500名員工處於休假狀態。

舒梅特指出，「總統已認定美國國際開發總署存在貪腐和詐欺。」

不過尼柯爾斯表示他將透過臨時禁止令的方式不讓這2200名員工被迫放行政休假（administrative leave），同時也會暫停將特定駐外人道救援工作者調動。

川普今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文，在沒有提出證據下指控美國國際開發總署貪腐及不當使用資金。

他寫道，「美國國際開發總署讓激進左派更狂妄，錢的使用方式他們也無法可管，其中許多錢還涉及詐欺。很少看到這種程度的貪腐。關了它！」（譯者：李佩珊／核稿：陳亦偉）

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