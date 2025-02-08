高雄碎屍魔性癖曝！曾犯性侵強盜重罪　屋內藏大量女性內衣褲

▲高雄黃嫌獨居在舊公寓二樓，警方在裡面搜出大量女性內褲。（圖／記者賴文萱攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名男子張介宗連續殺害黃姓大嫂、75歲張姓婦人以及71歲林姓婦人，並將屍體切塊，拋入前鎮運河中餵魚。據了解，張嫌過去與哥哥、大嫂同住，哥哥過世後，兄嫂將房子借給張嫌獨居，沒想到張嫌竟在屋內次臥殺害大嫂，警方後續除了在張嫌屋內採集到3名死者的DNA型別，也發現張男收藏許多女性內衣褲，這些證物是否和案情有關，仍待進一步調查。

據悉，張嫌過去有性侵、搶奪和竊盜等前科，假釋出獄之後與哥哥、大嫂同住，後來哥哥過世，大嫂將公寓留給他使用，自己搬到楠梓區居住，沒想到張嫌卻對大嫂痛下殺手，事後張男還故布疑陣，拿著大嫂家的鑰匙去派出所，聲稱打不開門，擔心獨居的大嫂出事，要求警方陪同進屋查看，試圖誤導警方辦案。

▲張嫌的大嫂於去年11月29日中午進入張嫌屋內後失蹤。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器發現，另有張婦和林婦各於今年1月17日、2月2日前往張嫌住家，之後就再也沒有出現，立即展開調查，沒想到卻在張嫌住家內發現多處血液噴濺痕跡，經送驗比對確認血跡為大嫂、張婦以及林婦，且張嫌手段兇殘，殺害3人後均把屍體剁成肉塊再棄屍河中。此外，警方還發現獨居的張男家中竟有大量女性內衣褲，是否僅因張男個人性癖收藏，或和案情有關，仍待進一步釐清。

▲左營張姓婦人與張嫌進入住處後，也失去音訊。（圖／記者許宥孺翻攝）