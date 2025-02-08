離奇！高雄女遭殺棄屍前鎮運河　屍塊遍尋不著「燒金紙」後浮出

▲警方在前鎮區運河當中又打撈起一隻斷手。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



高雄73歲張姓男子自去年12月起涉嫌殺害黃姓大嫂、張姓婦人以及林姓婦人，並將屍體肢解後棄屍前鎮運河。據了解，相關人員下水打撈都找不到屍塊，於是買線香、紙錢在運河邊焚香祭拜，之後屍塊離奇從水中浮出。

這起高雄連續殺人碎屍案，嫌犯張姓男子涉嫌殺害3名婦人，警方在屋內採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有左營張姓婦人、張嫌的黃姓大嫂2人也證實遇害。昨天在前鎮運河以及下游找到屍塊，分裝在2大袋當中，經過鑑識初步認定是林姓婦人的遺體，而目前兇器找不到，疑似也是被丟棄運河，初步不排除是一把菜刀，仍持續打撈中。

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

相關人員當時在河岸邊搜索多時，卻依然一無所獲，屍塊消失得無影無蹤，為了順利找到，到附近買來線香與紙錢在河邊焚香祭拜，試圖安撫亡魂，或許能獲得某種指引。沒想到祭拜結束後，平靜的水面突然泛起細微漣漪，眾人目瞪口呆，浮起的是遍尋不著的屍塊，不得不對神祕力量感到敬畏。

張男過去有性侵、搶奪和竊盜等前科，假釋出獄之後與哥哥、大嫂同住，後來哥哥過世，大嫂將公寓留給他使用，自己搬到楠梓區居住，沒想到大嫂卻在去年11月27日突然失蹤；今年1月17日張婦前往三民公園，然後搭乘捷運到後驛站，再步行前往張男住家，之後就與家人失聯，她的兒子在同月27日報案尋人，女兒在2月1日第二次報案。

▲張男曾在晚上提著黑色塑膠袋外出，檢警懷疑裡面可能裝有屍塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年2月2日，林婦下午5時騎車外出之後失聯，她的兒子因為一直找不到人，於3日報案求助。警方調閱監視器追查，發現林婦2日曾騎車載張男回家，進入張男住家之後就沒有再出現了。

警方深入調查之後發現，張男在3日清晨6點至上午10點之間進出家門多達12次，其中5次還帶著可疑物品外出丟棄，於是立即報請高雄地檢署偵辦，並前往張男住家調查，結果在張男家中採驗到3名女性的血跡，經比對確認為大嫂、張女以及林婦。不過，目前檢警僅在6日於前鎮5號船渠尋獲林婦的部分遺體，另外2名受害者的遺體以及凶器仍未找到。