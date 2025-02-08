高雄碎屍魔殺3女不認動手！大嫂也遇害　故布疑陣手法曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄73歲張姓男子自去年12月起涉嫌殺害黃姓大嫂、張姓婦人以及林姓婦人，事後還故布疑陣，假裝請警方陪同尋找失聯的大嫂、到公園詢問他人是否有見到林婦等等，意圖誤導辦案方向或製造不在場證明。目前，檢警已經尋獲林婦的部分遺體，也在張男家中採驗到大嫂、張婦的血跡，但面對種種證據，張男至今仍否認犯案。

▲大嫂進入張男住家，之後就失蹤了。（圖／記者許宥孺翻攝）

張男過去有性侵、搶奪和竊盜等前科，假釋出獄之後與哥哥、大嫂同住，後來哥哥過世，大嫂將公寓留給他使用，自己搬到楠梓區居住，沒想到大嫂卻在去年11月27日突然失蹤。當時張男還曾拿著大嫂家的鑰匙去派出所，聲稱打不開門，擔心獨居的大嫂出事，要求警方陪同進屋查看。

▲張婦同樣是進入張男住家之後就突然消失無蹤。（圖／記者許宥孺翻攝）

接著，今年1月17日張婦前往三民公園，然後搭乘捷運到後驛站，再步行前往張男住家，之後就與家人失聯，她的兒子在同月27日報案尋人，女兒在2月1日第二次報案。

而在今年2月2日，林婦下午5時騎車外出之後失聯，她的兒子因為一直找不到人，於3日報案求助。警方調閱監視器追查，發現林婦2日曾騎車載張男回家，進入張男住家之後就沒有再出現了。

▲張男將林婦的屍塊丟入前鎮河之後，還站在橋上查看水面狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

然而，警方深入調查之後發現，張男在3日清晨6點至上午10點之間進出家門多達12次，其中5次還帶著可疑物品外出丟棄，於是立即報請高雄地檢署偵辦，並前往張男住家調查，結果在張男家中採驗到3名女性的血跡，經比對確認為大嫂、張女以及林婦。不過，目前檢警僅在6日於前鎮5號船渠尋獲林婦的部分遺體，另外2名受害者的遺體以及凶器仍未找到。

▲張男曾在晚上提著黑色塑膠袋外出，檢警懷疑裡面可能裝有屍塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

消息傳開之後震驚社會，還有民眾透露，張男和林婦、張婦是牌友，經常聚在一起聊天打牌，2月4日、5日也就是林婦失蹤之後，張男曾前往公園打聽是否有人見過林婦。此外，張男還曾向朋友說出，懷疑張婦偷走他的價值120萬的勞力士名錶，疑似想故布疑陣，誤導檢警辦案方向。

但面對上述證據，張男至今仍否認犯案。檢警認為，張男專挑年長婦女下手，手段毫無人性，後續會積極調查相關事證，早日還給受害者及其家屬一個公道。