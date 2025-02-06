大馬直升機「降落失控起火」燒成廢鐵　1人遭螺旋槳擊中斃命

▲直升機前半部燒成廢鐵，只剩下機尾完好。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞彭亨州6日上午一架直升機降落失控翻覆起火，造成1人死亡、1人受傷，直升機前半部燒成廢鐵。經初步調查，機師獲救，但印尼籍工程師頭部遭直升機扇葉擊中當場喪命，目擊者宣稱，在事發之前，直升機機身曾與地面發生擦撞。

星洲網、新海峽時報等報導，這起事件發生在彭亨州文冬（Bentong）熱水湖附近，當時這架直升機負責運送電纜安裝設備，準備降落加油，但降落期間卻突然失控翻轉起火燃燒。消防單位6日當地上午10時39分接獲通報，並與警方聯手展開救援行動，於上午11時6分左右撲滅火勢。

▲目擊者宣稱，直升機準備降落之際，機身與地面發生擦撞。（圖／翻攝自中國報）

中國報引述目擊者說法指出，直升機準備降落之際，機身與地面發生擦撞，導致直升機失控翻覆起火。依據當地媒體拍攝到的照片，直升機前半部嚴重燒毀淪為廢鐵，早已不見直升機機身的樣子，只剩下白色機尾完好。

印尼籍44歲機師古斯迪亞迪死裡逃生，受到輕傷平安獲救，但印尼籍27歲工程師賓山裡斯奇因頭部被機翼擊中當場斃命。相關人員已於下午抵達事故現場，調查直升機失事原因。

▼相關人員抵達事發現場，調查直升機失事原因。（圖／翻攝自中國報）