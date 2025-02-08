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次臥3面牆成破案關鍵！碎屍魔狠殺3女鮮血四處噴　他曾擦拭企圖滅跡

▲高雄分屍,高雄碎屍,張嫌於2024年11月30日凌晨2點10分許，丟棄大嫂黃婦殘骸畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄分屍，張嫌於2024年11月30日凌晨2點10分許，丟棄大嫂黃婦殘骸畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、陳韻如／高雄報導

高雄前鎮發生一起駭人的分屍案件！73歲的兇嫌張介宗狠心殺害75歲大嫂、75歲張姓婦人以及71歲林姓婦人，並將屍體肢解後棄屍，警方後續於張嫌屋內採集到3組不同的女性DNA型別，全案因此曝光。據了解，警方的破案關鍵在於張男臥室內的3面牆，這3組女性DNA多於該3面牆採集，且血痕均有被擦拭試圖滅跡的跡象，才讓案情真相浮出水面。

這起案件追溯至2月3日上午，因家住楠梓的林姓婦人外出後失聯，家屬報案後，警方調閱監視器追查發現，林婦2日曾載著張嫌外出，而後雙雙進到張嫌家中，但此後卻再未外出。

檢警立即展開調查，沒想到卻在張嫌住家內發現多處血液噴濺血跡，且多集中於次臥中，隨後又於前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，這才讓整起駭人聽聞的殺人分屍案件曝光。

▲高雄分屍,高雄碎屍,張嫌於2024年11月30日凌晨2點10分許，丟棄大嫂黃婦殘骸畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

而據悉，整起案件的破案關鍵，就在於次臥的三面牆上，由於噴濺的血跡處集中在這三面牆上，再加上血跡有被擦拭滅跡過，經檢警採集後送驗，果真驗出3組女性的DNA，這才讓案情真相逐漸浮出水面。

檢警擴大調查後發現，左營一名張姓婦人也曾於1月17日下午進到張嫌住處，同樣也再未外出，此後張嫌還頻繁進出住家，還拿著提袋等；另外，張嫌的兄嫂2024年11月30日進到張嫌住處後，也從此失聯，檢警高度懷疑2人也已遭肢解後棄屍。

該3組DNA送檢後，證實就是失聯的張嫌大嫂、張姓婦人、林姓婦人，且張嫌手段兇殘，均把屍體剁成肉塊後棄屍，不過由於三案間隔時間已久，目前警方正積極與時間賽跑，逐步清查棄屍點，盼能盡快尋獲屍體。

▲高雄分屍,高雄碎屍,張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內後就此失聯。（圖／記者許宥孺翻攝）

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