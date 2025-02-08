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DeepSeek爆紅！梁文鋒老家春節擠爆　瘋傳「富人出自理工科」

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／翻攝CCTV）

▲梁文鋒家鄉為廣東省米歷嶺村成為春節旅遊熱點。（圖／翻攝CCTV）

文／中央社

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）橫空出世引熱議，創辦人梁文鋒也受到廣泛關注，其家鄉廣東省米歷嶺村在春節期間也成為旅遊熱點。

朝鮮日報中文網報導，梁文鋒家鄉為廣東省米歷嶺村，有1000多人居住。與往年春節不同，由於DeepSeek爆紅，米歷嶺村今年掀起一股「梁文鋒效應」。

梁文鋒過去大學入學考試成績達到省狀元水準，今年米歷嶺村隨處可見「狀元」字樣，田裡有「狀元蔬菜」、雞肉串包裝紙印有「狀元燒烤」，還有村民販售「狀元飲料」。 村口也可見拱形的大型氣球，上頭寫著「文鋒回鄉傳佳績，鄉村振興添動力」，更有大批遊客爭相與梁文鋒故居合照。

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

一名40多歲的男子從深圳出發，開車5個小時帶著就讀大學及初中的孩子到了米歷嶺村。他表示，先讓孩子在惠州參觀機器人和太空展覽，然後到米歷嶺進行「精神武裝」。 也有遊客說，在梁文鋒身上學到「讀書改變命運」。

報導稱，這句口號曾在1977年中國恢復大學入學考時風靡全中國，而如今再次蔚為流行，「富人出自理工科」等說法也廣為流傳。

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