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寒流來襲！陽明山降雪機率升　北市警3階段交通管制

▲▼寒流來襲陽明山降雪機率變高，北市警局制定3階段管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲寒流來襲陽明山降雪機率變高，北市警局制定3階段交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中央氣象署預估7日至10日寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會，因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局除偕同轄區士林及北投分局妥適規劃交通疏導管制勤務。

除此之外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制實施，管制點如下：

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第一階段：陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪

(1)101甲線與陽金公路口。
(2)仰德大道、至誠路口。

第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪

(1)中湖戰備道與陽金公路口。
(2)湖山路與勝利街口。
(3)湖山路與中興路口。
(4)菁山路101巷與新園街口。

第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪
(1)行義路、泉源路口。
(2)行義路、東昇路口。
(3)格致路、凱旋路口。

▲▼寒流來襲陽明山降雪機率變高，北市警局制定3階段管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市交通警察大隊表示，針對前述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區(含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，並應注意天候狀況，視需要加掛雪鏈，以維安全。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點，請依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。另可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

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陽明山降雪北市警局

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