你最不想被發現的弱點是什麼？心理測驗準得可怕！

▲玩心理測驗，看看你心中最不想被發現的秘密是什麼。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人都有想展現的部分，也有希望藏起來的一面，這是很正常的事，畢竟我們不可能把自己的一切毫無保留地呈現在別人面前。如果有些事不想讓人知道，與其撒謊，不如選擇不說。那麼，你最想隱藏的是什麼呢？來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，看看答案是什麼吧！

Q：請憑直覺回答以下這個圖形讓你聯想到什麼？

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1、剪刀

2、白蘿蔔

3、火箭

4、假鼻子眼鏡

選好了嗎？往下看解答！

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1、選擇「剪刀」的人：不願讓人知道你的家庭狀況

如果你第一眼看到的是剪刀，代表你對於自己的家庭比較保留，甚至有些抗拒與他人分享。你可能不太願意談論家人，無論是他們的職業、生活方式，還是家中的氛圍，這些話題對你來說都帶有一點點不自在。這種心態不一定是因為覺得家人丟臉，可能只是單純覺得這屬於自己的隱私，不希望別人窺探太多。

你可能是個性內向、不太喜歡曝光自己的人，對於私生活的話題總是輕描淡寫，甚至會刻意轉移話題；正因為如此，即使是親近的朋友，對你的家庭狀況可能也知之甚少。有時候，當你和家人外出時，意外遇到熟人，或許會讓你感到尷尬，甚至想快點離開這個場面。

2、選擇「白蘿蔔」的人：不想讓人知道自己並不完美

如果你看到的是白蘿蔔，那麼你可能害怕讓別人發現自己並不完美。你對自己的要求很高，總希望展現最好的模樣，即使內心明白自己有缺點，也會努力掩飾，避免讓人察覺。你可能是個敏感、在意他人眼光的人，總希望別人對你有好印象，為此，你會表現得體、維持笑容、控制情緒，甚至刻意壓抑自己不夠完美的地方。

因此，即便是親近的朋友，真正了解你缺點的人可能少之又少。職場上的同事更難察覺你的脆弱，因為你總是努力維持形象；一旦有人發現你的不完美，可能會讓你感到無比尷尬，甚至影響你與對方的關係，這也是你拼命隱藏真實自己的原因。

3、選擇「火箭」的人：不願回顧過去的自己

如果你覺得這個圖形像火箭，代表你對過去的自己有點抗拒，甚至想要徹底忘掉某些經歷。或許你曾經有過不想提及的學生時代，或者有些讓你感到難堪的過往，因此在談到這類話題時，你會選擇含糊帶過，甚至轉移焦點，讓對方說自己的故事，而不願多談自己的過去。

你可能是個努力向上的人，為了成為現在的自己，你下過不少功夫，也許個性和從前大不相同；然而，這段蛻變的過程，對你而言可能並不光彩，甚至被你視為「黑歷史」。因此，你幾乎不會主動談論學生時期的自己，像是當時的興趣、社交圈、課業表現等，這些話題都讓你感到不自在。或許你不需要刻意去揭露過去，但試著接受自己曾經的樣子，可能會讓你更自在地面對現在的自己。

4、選擇「假鼻子眼鏡」的人：害怕讓人知道自己其實很膽小

如果你覺得圖形像是假鼻子眼鏡，那麼你可能不希望別人知道自己內心的膽怯。你可能是一個外表看起來自信、甚至具備領導特質的人，總是站在人群中間，擔任組織者或決策者，身邊的人也習慣依賴你。然而，這樣的你其實很容易緊張，面對挑戰時，內心經常糾結，甚至想逃避，但你不允許自己露出膽怯的一面，總是硬著頭皮往前衝。

即使面對新環境或困難的任務，你內心可能充滿不安，但你會強迫自己裝出自信的樣子，甚至說服自己「一定能做到」；這種壓抑可能讓你很累，但你始終不願讓人看見自己害怕或不安的一面。其實，你可以適時地讓信任你的人知道你的真實感受，這樣不僅能減輕壓力，也會讓關係更加真實和親近。

無論你選擇的是剪刀、白蘿蔔、火箭，還是假鼻子眼鏡，這些都代表著你內心不願輕易示人的部分。其實，每個人都有自己的秘密，也都有選擇要不要分享的權利；不過，有時候適度敞開心扉，也能讓自己活得更輕鬆自在喔！