　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭飛機上下班！2寶媽天沒亮就要出門：為了多陪孩子很值得

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞女子瑞秋（Racheal Kaur）一周5天選擇搭飛機上下班，每天凌晨4時起床，天還沒亮就要趕著出門，去搭清晨5時55分左右的飛機，最晚7時45分就會到辦公室。她直言，這樣做主要是為了能有更多時間陪伴孩子，且還能省錢。

CNA Insider、中國報等報導，瑞秋是亞航財務營運部助理經理，一家住在檳城，過去為了配合工作選擇在吉隆坡租屋，周末才會開車回家。只不過為了11歲與12歲的孩子，她決定改搭飛機上下班通勤，「我覺得孩子們需要母親更多的陪伴，這樣的安排可以讓我每天回家，晚上能見到他們，幫助他們完成作業」。

瑞秋上班日必須清晨4時起床，5點開車出門，趕搭清晨5時55分左右的飛機，飛行時間大約30至40分鐘，且因她的辦公室地點距離吉隆坡國際機場步行不到10分鐘就可抵達，上午最晚7時45分就會到辦公室，下班後晚間7時30分左右就能返抵檳城。

在開銷方面，當初在吉隆坡每月房租加上伙食費用大約2100令吉（約新台幣1萬6600元）。不過由於瑞秋買機票有員工優惠，單日來回票價50令吉（約新台幣395元），每月開銷大約1100令吉，加上伙食費300令吉，每月開銷可降至約1400令吉（約新台幣1.1萬元）。整體算下來，雖然瑞秋每日通勤600公里，但可以節省約700令吉。

瑞秋坦言，通勤其實很累，但每天能看到孩子們在家的模樣，一切都值得。

▼瑞秋每天搭飛機上下班。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞航,AirAsia。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
時間軸曝光！碎屍人魔住家變屠宰場「每月殺1個」
撞死夫妻冷血喊：煞車壞了！還找少女性交　潛美7年將押解返台
汪小菲「雨中跪地照」曝！　張穎穎：媽呀
快訊／小S暫不回歸！　《不熙娣》宣布代班主持
快訊／家中殺3女！　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西
快訊／3組血跡鑑定出爐　失蹤婦和大嫂確認遇害
中華隊先發輪值人選曝光！　曾總點名4人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抖音女神「染流感」險死！　急籲別再這樣做：現在想想都怕

北海道「白鬚瀑布」橋下發現男屍！　警方急封鎖現場

搭飛機上下班！2寶媽天沒亮就要出門：為了多陪孩子很值得

諾貝爾獎得主：DeepSeek目前只是「玩具」　卻暴露矽谷投資1盲點

緬甸詐騙園區藉AI翻譯轉攻歐美！遭斷電後繼續運作

拒淪烏軍俘虜！北韓士兵「樹上寫2字」自我了斷　前線畫面流出

美國和盟友涉戰爭罪遭調查　川普下令制裁ICC人員

和危險鯊魚群浮潛拍人生美照　女網紅慘被攻擊「鮮血狂流」崩潰

快訊／美小客機阿拉斯加上空失聯！　機上10人下落不明

美國國際開發總署傳大裁員　上萬名員工只留294人

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

抖音女神「染流感」險死！　急籲別再這樣做：現在想想都怕

北海道「白鬚瀑布」橋下發現男屍！　警方急封鎖現場

搭飛機上下班！2寶媽天沒亮就要出門：為了多陪孩子很值得

諾貝爾獎得主：DeepSeek目前只是「玩具」　卻暴露矽谷投資1盲點

緬甸詐騙園區藉AI翻譯轉攻歐美！遭斷電後繼續運作

拒淪烏軍俘虜！北韓士兵「樹上寫2字」自我了斷　前線畫面流出

美國和盟友涉戰爭罪遭調查　川普下令制裁ICC人員

和危險鯊魚群浮潛拍人生美照　女網紅慘被攻擊「鮮血狂流」崩潰

快訊／美小客機阿拉斯加上空失聯！　機上10人下落不明

美國國際開發總署傳大裁員　上萬名員工只留294人

女回飯店發現房間被闖入　驚見「霸氣海豹在睡覺」叫醒還氣呼呼

人妻要回娘家夫竟強壓狂蹭想硬上　她自咬手腕大喊救命才脫身

時間軸曝光！高雄碎屍人魔住家當屠宰場　連續3月「每月殺1個」

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞　共同觀賞電影「烈火救援」

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

《百靈果》凱莉開Uber Eats驚見「差別待遇」！Joeman：我的也會

高雄婦遭碎屍棄水溝！　兇嫌清晨5度出門拋屍畫面曝

國際熱門新聞

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

韓命理師自稱「大S附身」哭喊　韓網看不下去

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

小偷會軟骨功　鑽15公分寬門洞行竊得逞

即／客機阿拉斯加上空失聯　10人下落不明

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

緬甸詐騙園區辦盛大春晚影片瘋傳

以色列宣布退出聯合國人權理事會

大阪夫妻在家互砍！1死1命危

印度男為家庭賣腎　妻子秒捲款與小王私奔

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

與美國擦肩！輝達憾失DeepSeek關鍵人才

更多熱門

相關新聞

快訊／菲律賓私人飛機墜毀4死

快訊／菲律賓私人飛機墜毀4死

菲律賓民航局（CAAP）6日表示，一架私人飛機6日下午在馬吉丹奧省（Maguindanao Del Sur）墜毀，機身斷裂。整起事件已經造成4人死亡。

直升機降落起火1死1傷　整架燒成廢鐵

直升機降落起火1死1傷　整架燒成廢鐵

台人在曼谷被逮捕　泰掃蕩非法線上賭博

台人在曼谷被逮捕　泰掃蕩非法線上賭博

她赴日旅遊染A流+肺炎　搭機返國秒送加護

她赴日旅遊染A流+肺炎　搭機返國秒送加護

台男拜泰四面佛「中百萬大獎」！買100豬頭還願

台男拜泰四面佛「中百萬大獎」！買100豬頭還願

關鍵字：

搭飛機馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面