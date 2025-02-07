搭飛機上下班！2寶媽天沒亮就要出門：為了多陪孩子很值得

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞女子瑞秋（Racheal Kaur）一周5天選擇搭飛機上下班，每天凌晨4時起床，天還沒亮就要趕著出門，去搭清晨5時55分左右的飛機，最晚7時45分就會到辦公室。她直言，這樣做主要是為了能有更多時間陪伴孩子，且還能省錢。

CNA Insider、中國報等報導，瑞秋是亞航財務營運部助理經理，一家住在檳城，過去為了配合工作選擇在吉隆坡租屋，周末才會開車回家。只不過為了11歲與12歲的孩子，她決定改搭飛機上下班通勤，「我覺得孩子們需要母親更多的陪伴，這樣的安排可以讓我每天回家，晚上能見到他們，幫助他們完成作業」。

瑞秋上班日必須清晨4時起床，5點開車出門，趕搭清晨5時55分左右的飛機，飛行時間大約30至40分鐘，且因她的辦公室地點距離吉隆坡國際機場步行不到10分鐘就可抵達，上午最晚7時45分就會到辦公室，下班後晚間7時30分左右就能返抵檳城。

在開銷方面，當初在吉隆坡每月房租加上伙食費用大約2100令吉（約新台幣1萬6600元）。不過由於瑞秋買機票有員工優惠，單日來回票價50令吉（約新台幣395元），每月開銷大約1100令吉，加上伙食費300令吉，每月開銷可降至約1400令吉（約新台幣1.1萬元）。整體算下來，雖然瑞秋每日通勤600公里，但可以節省約700令吉。

瑞秋坦言，通勤其實很累，但每天能看到孩子們在家的模樣，一切都值得。

▼瑞秋每天搭飛機上下班。（示意圖／達志影像／美聯社）