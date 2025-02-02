有內鬼！台大校園3C商店遭竊損失20萬　離職員工臉書銷贓被逮



記者張君豪／台北報導

台大校園內的3C販售商「電腦先生」日前發生竊案！去年12月26日業者盤點店內商品時，發現總計有3支手機（iPhone 16）、1台筆記型電腦（MacBook）、1副耳機（AirPods）、1隻運動型錶環（Apple Watch S10）、1支觸控筆（Apple Pencil）等電子商品遭竊，粗估財物損失超過新台幣20萬元，警方獲報後展開調查，抽絲剝繭後發現是1月初離職員工黃男（24歲）所為，警方事後逮捕黃男及涉嫌購買贓物的邱姓男子到案，並溯源追查其他失竊商品流向。





▲警方逮捕涉嫌監守自盜變賣iPhone 16等高價3C的黃男，並起獲部分贓物。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

專案小組案發後追查，調閱失竊手機、筆電的產品序號，發現其中1支iPhone 16 256G手機已有註冊使用紀錄，警方調閱電信業者資料追查，發現購買贓物的邱男（31歲）係透過網路臉書賣場（Facebook Marketplace）以低於市價約6千餘元的價格購買，經進步追查，警方鎖定販售贓物者的臉書帳號。



警方與遭竊店家比對後，這才發現盜賣公司失竊贓物的嫌犯，是1月初才離職的黃姓員工，經專案小組掌握犯嫌之身分及住處後，持搜索票將黃男查緝到案，警方並在南港區研究院路黃男租屋處，查獲未賣出的筆記型電腦、觸控筆；警方依規定發還業者，經估算黃男轉售贓物，不法獲利初估逾12萬元，警訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，購買手機的邱男也遭贓物罪嫌移送。





►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

