「么么」3／6告別式！劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑

▲竹聯幫幫主黃少岑5日下午移靈到北市信義區慈恩園。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前因病過世，目前幫主大位確定由該幫愛堂前堂主「扣頭」劉振男接任。據傳5年前就罹患糖尿病身體欠安的黃少岑，寄望透過由愛堂出身成功轉型、在台灣擁有龐大政商人脈的劉振南接任幫主，劉深耕新北市多年，在新北擁有政商黑白兩道人脈、更因低調作風獲得么么垂青。警方深恐么么告別式再次成為台灣黑幫展現實力的舞台，即日通令全國警察展開大掃黑，並將針對劉振南所屬組織及核心幹部全面蒐證打擊、遏止黑幫不法氣焰。

刑事局今天傍晚發表聲明，特地引用台灣最高法院101年度台上字第5869號、102年度台上字第2653號等相關刑事判決書內容「竹聯幫及其於國內、外各地分設之分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，為典型之犯罪組織，為公眾週知之事實」。





▲竹聯幫故幫主黃少岑（右）昔日辦壽宴，顏清標（左）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

刑事局強調：警方將採取「系統性掃黑」、「全方位打擊」模式，結合公務機關與相關犯罪掃蕩專案行動，不間斷掃蕩幫派成員、查扣不法金流、裁罰黑幫經營、圍事行業場所等強勢作為，徹底刨除幫派活動。

鑒於竹聯幫故幫主黃少岑告別式即將舉行，警政署責成北市警局主動約制相關人員，要求參與活動的黑幫人物在治喪過程中不得明、暗示為幫派組合或其成員；並要求以「不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加」為原則。全國警察機關針也會對國內各幫派組合動員參加告別式情形持續蒐報、即時約制，不容幫派分子藉機滋事或高調動員聚集。

3月6日告別式當天，北市警局將嚴密佈署專案勤務，派員全程蒐證，警方將針對出入會場之人車落實攔檢盤查。警方強調：如果黑幫有動員未成年人到場助陣，定會依法處置；並約制要求竹聯幫移靈車隊以行經必要路線為限，嚴禁繞街遊行，避免造成交通堵塞，影響民眾行車安全。

警政署提醒，組織犯罪防制條例第3條4項：「犯罪組織聚集不解散罪」刑責，對於在告別式現場聚集3人以上若有穿著幫派服裝、旗幟或者其他方法，明示暗示其為幫派組織之成員，警方均將依法偵處，請與會民眾配合。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

