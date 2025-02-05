守住錢財免受騙　警與豐里農會攜手攔阻詐騙

▲警與農會攜手攔阻詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局豐里派出所日前接獲轄內農會報案，稱有民眾疑似詐騙，需要警方派員協助，所長蘇群皓，警員陳彥翰、陳彥融立即馳赴現場，農會主任向員警表示男子至臨櫃欲提領帳戶內全數金額約78萬元並申辦信用卡，想要於抖音的網路直播購買佛像行為異常，並查詢男子近期帳戶金流有明顯多筆3萬至5萬元金額提出，發覺不對勁。

員警經男子同意後查看其手機訊息，詐騙集團使用詐術指示男子至銀行提領現金，並申辦信用卡供他人使用，員警向男子解說詐騙常見類型，經確認被害人未匯款、無損失且未將帳戶交給他人後，提將該詐騙集團人員封鎖並刪除，以免後續遭詐騙集團慫恿而匯款蒙受損失，警方與農會聯手攔阻詐騙新台幣78萬元，男子頻頻感謝員警及農會行員的協助。

台東警察分局呼籲，民眾使用網路資源請當心，勿點擊不明網址、勿輕信來路不明的資訊，並可至「打詐儀錶板」網頁(https://165dashboard.tw)觀看最新詐騙手法及真實案例分享，隨時透過網頁了解最新詐騙類型，獲取防詐知識，避免落入陷阱，如有接獲疑似詐騙訊息時，撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。